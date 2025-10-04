Służba w WOT często traktowana jest jako forma patriotycznego wolontariatu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że za udział w szkoleniach i działaniach przysługuje konkretne wynagrodzenie. Ma to zachęcić potencjalnych kandydatów do spróbowania swoich sił w tej formacji.

Spis treści: Czym jest WOT? Wynagrodzenie podstawowe WOT. Stawki dzienne Dodatek za gotowość bojową dla terytorialsów Dodatki służbowe i premie dla żołnierzy WOT

Czym jest WOT?

WOT (Wojska Obrony Terytorialnej) to jeden z najmłodszych rodzajów Sił Zbrojnych RP, powołany w 2017 roku. Głównym zadaniem WOT jest wspieranie wojska zawodowego. Wiąże się to z obroną i pomocą lokalnym społecznościom w sytuacjach kryzysowych.

Chodzi tu nie tylko o działania zbrojne, ale także klęski żywiołowe, zagrożenia hybrydowe czy ochronę granic. Formacja opiera się na żołnierzach ochotnikach, którzy szkolą się w weekendy i mogą łączyć służbę z pracą lub studiami.

Wynagrodzenie podstawowe WOT. Stawki dzienne

Każdy żołnierz WOT ma prawo do stawki dziennej za każdy dzień pełnienia służby szkoleniowej. Wysokość tej stawki zależy od stopnia wojskowego. Na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, opublikowanego w Dzienniku Ustaw RP 15 lipca 2025 roku, od 1 sierpnia stawki dzienne za służbę w WOT wyglądają następująco:

generał (admirał): 626 zł,

generał broni (admirał floty): 526 zł,

generał dywizji (wiceadmirał): 451 zł,

generał brygady (kontradmirał): 389 zł,

pułkownik (komandor): 331 zł,

podpułkownik (komandor porucznik): 288 zł,

major (komandor podporucznik): 263 zł,

kapitan (kapitan marynarki): 252 zł,

porucznik (porucznik marynarki): 246 zł,

podporucznik (podporucznik marynarki): 243 zł,

starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki): 232 zł,

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki): 230 zł,

chorąży (chorąży marynarki): 227 zł,

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki): 216 zł,

starszy sierżant (starszy bosman): 213 zł,

sierżant (bosman): 210 zł,

plutonowy (bosmanmat): 207 zł,

starszy kapral (starszy mat): 205 zł,

kapral (mat): 202 zł,

starszy szeregowy specjalista (starszy marynarz specjalista): 191 zł,

starszy szeregowy (starszy marynarz): 182 zł,

szeregowy (marynarz): 177 zł.

To oznacza, że nawet żołnierz najniższego stopnia, uczestnicząc w działaniach przez kilka dni w miesiącu, otrzyma wynagrodzenie. Będzie ono dodatkiem do pensji, którą zarabia jako cywil.

Dodatek za gotowość bojową dla terytorialsów

Oprócz stawki dziennej terytorialsi mają prawo do stałego dodatku nazywanego "gotowościowym". Dotyczy on gotowości bojowej do podjęcia działań związanych ze wsparciem wojska. W 2025 roku został on podniesiony do 630 zł. Nie może on stanowić sumy niższej niż 10 proc. zasadniczego wynagrodzenia zawodowego szeregowego. Warunkiem otrzymania dodatku za gotowość bojową jest udział w co najmniej dwóch dniach szkoleniowych w miesiącu.

Dodatki służbowe i premie dla żołnierzy WOT

Poza stawkami dziennymi i dodatkiem za gotowość żołnierze WOT mogą liczyć także na inne formy wynagrodzenia. Za służbę przy ochronie granicy lub w operacjach przysługuje im 180 zł za każdą dobę, a za pobyt na poligonie 45 zł dziennie. Mogą otrzymać również nagrody pieniężne, zwykle w wysokości od 300 do 500 zł, które przyznawane są z okazji świąt wojskowych lub za szczególne zasługi. Do tego dochodzą premie uzależnione od decyzji dowódców.

Żołnierzom WOT przysługuje również ekwiwalent urlopowy. Po odbyciu 30 dni służby otrzymają równowartość dwóch dziennych stawek. Istotnym udogodnieniem są także ulgi transportowe, w tym 78-procentowa zniżka na przejazdy kolejowe. Dzięki tym dodatkom realna kwota, jaką może otrzymać terytorials, bywa znacznie wyższa niż sama suma wynikająca z pomnożenia stawki dziennej przez liczbę dni służby. Przy założeniu, że szeregowy weźmie udział w dwóch szkoleniach miesięcznie, dostanie on dwie dniówki plus dodatek gotowościowy. Łącznie da to kwotę 984 zł za dwa dni pracy w miesiącu.

