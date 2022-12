Wyż Kaspar skuje Polskę mrozem. Najnowsza prognoza

Prognoza pogody. Od kiedy cieplej?

Od zachodu w poniedziałek będzie wkraczał front ciepły. Spowoduje, że już w poniedziałek będą tworzyły się opady marznącej mżawki.

Na zachodzie będzie już temperatura dodatnia, około 3 stopni. W centrum jeszcze temperatura minusowe, na wschodzie -7 do -4. Natomiast w przyszłym tygodniu, według prognoz, to ciepło będzie się wlewało do Polski i we wtorek na zachodzie zobaczymy nawet 5 i 6 stopni, w centrum około 2 - 3 stopni, na wschodzie - na Suwalszczyźnie 1 stopień. W środę na zachodzie już 6-7 stopni, w centrum 4, na wschodzie 2. A czwartek i piątek na zachodzie nawet 10 stopni, w centrum 5, na wschodzie 2 stopnie.