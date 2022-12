Na początku następnego tygodnia najprawdopodobniej czeka nas ocieplenie powodujące topnienie pokrywy śnieżnej, a także opady deszczu ze śniegiem oraz samego deszczu. Miejscami mogą wystąpić opady marznące powodujące gołoledź.

Zmiana w pogodzie w Boże Narodzenie. Ile stopni w święta pokażą termometry?

Wstępne prognozy IMGW zakładały, że święta Bożego Narodzenia 2022 prawie w całym kraju upłyną pod znakiem dodatnich temperatur. Jednak najnowsze dane temu zaprzeczają. Synoptycy prognozują, że w wigilijną sobotę (24.12) temperatura powietrza w przeważającej części kraju wahać się będzie w granicach od 0 do -8 stopni Celsjusza.

Z kolei w niedzielę (25.12), czyli w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, termometry na południu kraju mogą pokazać nawet -9 st. C, podczas gdy na północy i północnym wschodzie temperatura wyniesie od -1 do -4 st. C. W centrum kraju prognozuje się mróz w okolicach -3 st. C.

Prognoza pogody na Boże Narodzenie to również mroźny drugi dzień świąt. W poniedziałek (26.12) temperatura w województwie podlaskim oscylować będzie w granicach -5 st. C. Podobne wartości mają wskazywać termometry w województwie małopolskim, na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Najcieplej będzie na zachodzie i północnym zachodzie, gdzie temperatura wyniesie około -2 st. C.

