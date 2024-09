Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Najnowsze informacje o sprawcy

Wcześniej prokuratura przekazała, że Łukasz Ż. został zatrzymany w Niemczech. We wtorek Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście wydała za mężczyzną list gończy. Ż. był poszukiwany w związku z wypadkiem samochodowym, do którego doszło na Trasie Łazienkowskiej w nocy z 14 na 15 września. W wypadku zginął mężczyzna z innego pojazdu, a trzy kolejne osoby - członkowie jego rodziny, trafiły do szpitala.

Reklama