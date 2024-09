Media: Sebastian M. ze "złotą wizą". MSZ reaguje

Sprawca wypadku na autostradzie A1 pod Łodzią , do którego doszło we wrześniu ubiegłego roku, miał otrzymać status rezydenta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - ustaliła nieoficjalnie "Gazeta Wyborcza".

Wypadek na A1. Sebastian M. ze "złotą wizą"? MSZ i prokuratura reagują

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z rzecznikiem prasowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pawłem Wrońskim . Jak przekazał, zajmują się sprawdzaniem tych doniesień. - Wysłaliśmy pytanie do placówki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale nie dostaliśmy w tej sprawie jeszcze odpowiedzi - przekazał.

O doniesienia w sprawie przyznania statusu rezydenta Sebastianowi M. zapytaliśmy także Prokuraturę Generalną. - Taka nieoficjalna informacja do nas dotarła i podjęliśmy działania, aby to sprawdzić, co robimy od jakiegoś czasu i żadnego potwierdzenia nie mamy - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.