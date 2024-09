Do zdarzenia doszło w poniedziałek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym - tzw. betonówce - z Połupina do Krosna Odrzańskiego (woj. lubuskie). Jak wynikało ze zgłoszenia, w stojący na przejeździe pojazd uderzył pociąg towarowy.

Krosno Odrzańskie. Auto zgasło mu na torch i uderzył w nie pociąg. Policja zatrzymała kierowcę

Policjantka wyjaśniła, że został zatrzymany przez mundurowych krótko po zdarzeniu. - 43-latek w rozmowie z funkcjonariuszami przyznał się, że to on kierował fordem, w którego uderzył pociąg. Uciekł, ponieważ wystraszył się - relacjonowała kom. Kulka.

Mężczyzna przyznał też, że przejeżdżając przez przejazd, w pewnym momencie zgasł mu samochód i nie był w stanie ponownie go uruchomić. To wówczas doszło do zderzenia.