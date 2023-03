„W języku potocznym termin koniunkcja luźno opisuje zjawisko, kiedy co najmniej dwa obiekty pojawiają się blisko siebie na nocnym niebie. Istnieje kilka formalnych definicji koniunkcji, które opisują, kiedy obiekty dzielą te same koordynaty, ale w codziennych rozmowach "bycie blisko" wystarcza, by zakwalifikować to pod termin koniunkcji."