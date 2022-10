Tegoroczny sezon jest wyjątkowy dla grzybiarzy. W słynących z urodzaju regionach w masowych ilościach pojawiły się one już we wrześniu, a po kilku tygodniach były w całej Polsce. Ciepła, słoneczna pogoda sprawiła, że do lasu warto chodzić przez cały październik.

Wyjątkowe grzyby w Wielkopolsce. "Byliście już w lesie?"

Potwierdza to również Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, na której profilu na Facebooku pojawiło się zdjęcie bardzo osobliwego okazu. Grzybiarze natknęli się na dwa borowiki, z których jeden wyrósł na kapeluszu drugiego.



"Jak widać za oknem pogoda idealna na spacer. Jak mija Wam weekend ? Byliście już w lesie? Na spacerze byli nasi znajomi grzybiarze i oto jakiego znaleźli ciekawego borowika. Jak widać, grzyby w wielkopolskich lasach nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa" - skomentowali leśnicy.

Niezwykłe okazy. Zdjęcia i nagrania grzybiarzy

Tegoroczny sezon obfituje w niezwykłe przypadki podczas grzybobrania.

Pod koniec września media obiegły zdjęcia mieszkańca gminy Horyniec-Zdrój na Podkarpaciu, który zaprezentował gigantycznego prawdziwka. "Okaz" pana Janusza ważył 2,3 kg i miał 52 cm średnicy.

Podobnych rozmiarów Kanię znalazł pracownik Nadleśnictwa Sieraków (woj. wielkopolskie). "W czasie deszczu parasol jak znalazł" - skwitowały Lasy Państwowe.

O tym, że wycieczka na grzyby może skończyć się niesamowitym znaleziskiem przekonał się niedawno także Wasyl Kulbyak, który jest pracownikiem służby bezpieczeństwa Karpackiego Parku Narodowego.

W ukraińskich lasach znalazł on prawdziwego grzyba-giganta. "Olbrzym został odkryty w Karpackim Parku Narodowym. W tak hojne i niezwykłe dary jest bogata ukraińska przyroda" - napisał na swoim facebookowym profilu "Głos Ukrainy".

Również we wrześniu media obiegło nagranie dwóch leśników z Nadleśnictwa Kędzierzyn, którzy natknęli się na wysyp borowików szlachetnych. W jednym miejscu grzybów było tak wiele, że mężczyznom zabrakło pojemników, pomimo że jeden z nich pobiegł po dodatkowe kosze.

Viralem stało się z kolei nagranie "raju dla grzybiarzy" jakie zamieścili na Facebooku Lubuscy Łowcy Burz. Widać na nich ogromną połać lasu z "morzem" rydzów w koło.