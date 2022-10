Spis treści: 01 Dzieżka pomarańczowa jadalna? "Bez wyrazistego smaku"

02 Dzieżka pomarańczowa: jak ją rozpoznać?

03 Dzieżka pomarańczowa pierwszym organizmem po powodzi

04 Dzieżka pomarańczowa: co zrobić z kolorowym grzybem?

Dzieżka pomarańczowa jadalna? "Bez wyrazistego smaku"

Dzieżka pomarańczowa to grzyb z rodziny kustrzebkowców. Te wyróżnia przede wszystkim to, że nie mają trzonu lub jest on bardzo krótki. Dzieżka pomarańczowa rośnie na całym świecie i pojawia się wszędzie z wyjątkiem Antarktydy.

Czy dzieżka pomarańczowa jest jadalna? Na to pytanie ciekawie odpowiadają pracownicy Karkonoskiego Park Narodowego. W jego lasach pojawiła się dzieżka pomarańczowa, która co prawda jest jadalna, ma jednak małą wadę. Dzieżka ma znikomą wartość smakową i pracownicy parku określają ją jako "Bez wyrazistego smaku".

Reklama

Dzieżka pomarańczowa: jak ją rozpoznać?

Dzieżka pomarańczowa przykuwa uwagę niezwykłą barwą. Wewnętrzna warstwa rodzajna jest gładka i często mieni się w kolorach, począwszy od żółtoczerwonego przez pomarańczowy do brązowo-czerwonego. Zewnętrzna strona dzieżki pomarańczowej jest aksamitna i ma białawe lub blado-żółte kolory.

Grzyb osiąga od 2 do 10 cm średnicy, a jego młode okazy są niemal kuliste, by z czasem ewoluować w miskowaty kształt z powyginanymi brzegami. Starsze osobniki są niemal płaskie i okrągłe.

CZYTAJ TAKŻE: "Pożeracz mięśni" w polskich lasach. "To grzyb kontrowersyjny"

Miąższ dzieżki jest bardzo kruchy i cienki, a jednocześnie wodnisty. Jego smak oraz zapach jest słaby, natomiast po jego rozdrobnieniu wydobywa się przyjemna woń. Miąższ tego kolorowego grzyba jest biało-siwy.

Dzieżka pomarańczowa pierwszym organizmem po powodzi

Dzieżka pomarańczowa może kojarzyć się tym, którzy doświadczyli trudów powodzi. Ta często jest pierwszym organizmem, który pojawia się na naniesionych przez rzeki i potoki zwałach piasku i ziemi. Dzieżka preferuje gleby gliniaste i piaszczyste, unika natomiast gleb wapiennych.

Zdjęcie Dzieżka pomarańczowa: jadalna czy nie? Chociaż grzyb nadaje się do jedzenia, to ma niewielkie walory smakowe. / Wikipedia / materiał zewnętrzny

Zbierać dzieżkę pomarańczową można od późnego lata do jesieni. Grzyb rośnie przeważnie grupowo i często bardzo licznie głównie na otwartych oraz nasłonecznionych miejscach. Dzieżka pomarańczowa rośnie na drogach leśnych i ich obrzeżach oraz w rowach. Spotkać ją można zarówno w lesie i w zaroślach, jak i w parku czy na cmentarzach.

Dzieżka pomarańczowa: co zrobić z kolorowym grzybem?

Chociaż dzieżka pomarańczowa nie należy do kulinarnych przysmaków, może znaleźć swoje przeznaczenie w kuchni. Część grzybiarzy zbiera ją ze względu na intensywny kolor i wykorzystuje do ozdabiania innych potraw. Bez problemu dzieżka pomarańczowa może zostać dodana do zupy lub, po sparzeniu, jako dodatek do świeżych sałatek.

Dzieżka pomarańczowa może zostać pomylona z czarką austriacką. Jest to jednak niezwykle trudne, bo czarka, w przeciwieństwie do dzieżki, pojawia się wczesną wiosną. Może jednak pojawiać się także w bezśnieżne zimy, warto więc być czujnym.

CZYTAJ TAKŻE:

Widziałeś tego grzyba? Nie zrywaj go. Grozi za to potężna kara

Ile można zarobić na zbieraniu grzybów? Oto ceny najpopularniejszych gatunków

"Największy organizm na świecie" w polskich lasach. Czy jest jadalny?