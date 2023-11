- To jest dla nas ogromny projekt. Prace nad Intuition rozpoczęły się w 2018 roku. Pierwsze sensowne prototypy urządzeń pojawiły się dopiero w 2022 roku, więc praktycznie cztery lata trwały prace koncepcyjne i produkowanie wczesnych prototypów do podstawowych testów - podkreśla Łada.

- W tej chwili nasz satelita jest w zasobniku ION. To pojazd transferowy, który ma w sobie kilka różnych satelitów. Od tygodnia po wystrzeleniu może zacząć uwalniać swoje ładunki. Nasz satelita powinien zostać uwolniony 23 listopada - mówi nam Łada.

Co dalej? Głównym zadaniem gliwickiej maszyny będzie obrazowanie hiperspektralne . - Czyli w sposób, który umożliwia zrozumienie, na jakie materiały czy substancje chemiczne satelita patrzy - wyjaśnia kierownik działu operacyjnego KP Labs. Wiedza znajdzie swoje zastosowanie w ochronie środowiska i rolnictwie .

Satelita w służbie rolników

- Dobrym przykładem będzie monitoring pól uprawnych. Rolnik czy też organizacja rolnicza może zamówić u nas obrazowanie powierzchni swoich upraw. Intuition, przelatując nad tym obszarem, wyśle na Ziemię przetworzone przez nasze urządzenia dane, sugerujące czy dane pole jest zdrowe i jednolite, czy też coś niedobrego się tam dzieje. Jeżeli uprawy są toczone przez chorobę, to wizualnie będą wyglądać tak samo. Ale już w paśmie hiperspektralnym będzie różnica w tym, jak widoczny jest dany skrawek pola . Dla rolników będziemy mogli przygotować informacje, że na tym polu czy nawet wycinku pola dzieje się coś niedobrego z uprawami, wyglądają inaczej niż powinny - wskazuje Grzegorz Łada.

Misja Intuition jest kluczowa dla KP Labs ze względu na specyfikę przemysłu kosmicznego. Na pokładzie satelity znajduje się opracowany przez firmę komputer Leopard , którego możliwości zostaną sprawdzone w warunkach kosmicznych. Urządzenie oparte na sztucznej inteligencji umożliwia przetwarzanie danych na orbicie. Chodzi o to, by zamiast przesyłać na Ziemię ogromne ilości danych, komputer usprawnił proces i sam przygotował najcenniejsze informacje.

Wielki projekt, wielkie koszty

- W momencie gdy ktoś ma kupić takie urządzenie, pyta, czy było sprawdzone w kosmosie. Kiedy odpowiedź jest negatywna, to zazwyczaj klienci odchodzą , bo chcą mieć pewność, że coś, co kupią, na pewno zadziała. Intuition pozwoli nam powiedzieć z pełną mocą: tak, nasz komputer pokładowy poleciał na orbitę, działał tam poprawnie, realizował swoje zadania - wyjaśnia Łada.

Jednak satelita jest nie tylko testerem technologii. Po sprawdzeniu poprawności działania systemu będzie mógł wykonywać swoje zadania komercyjne - przygotowywać obrazowanie terenu. To oferta zarówno dla organizacji rządowych, jak i klientów prywatnych. - Myślę, że w przypadku naszej otwartej gospodarki jednak ci klienci prywatni powinni dominować - dodaje Łada.

Od momentu rozpoczęcia prac nad satelitą do wystrzelenia minęło blisko pięć lat. Bardzo ambitny projekt pochłonął równie pokaźną kwotę.

- Koszt to granice 20 milionów złotych. Mam na myśli całkowity koszt, to znaczy pracę specjalistów, produkcję wszystkich naszych komponentów, zakup urządzeń testowych i wyniesienie na orbitę - wskazuje nasz rozmówca. Znaczna część tej kwoty to dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - blisko 14 milionów złotych.