Grupa RA World dokonała ataku typu ransomware na sieć laboratoryjną ALAB, co skutkowało ujawnieniem danych medycznych i osobowych wielu Polaków. W sieci znalazły się imiona i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, numery PESEL, a także wyniki badań medycznych. W reakcji na to przygotowano narzędzie, które pozwala sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku ataku hakerskiego. Jak to zrobić?