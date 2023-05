Informacje o planowanym, jednoczesnym ataku hakerskim na polskie serwisy informacyjne pojawiły się na jednym z rosyjskich forów hakerskich, które są monitorowane przez instytucje rządowe. Jak przekazał nam minister cyfryzacji chodzi o atak typu DDOS, czyli sztuczne wykreowanie dużego ruchu na stronie internetowej tak, by użytkownicy mieli problem z korzystaniem z niej.

- To często stosowany przez cyberprzestępców sposób. Da się mu zaradzić, inwestując w odpowiednie oprogramowanie zabezpieczające - wskazuje w rozmowie z Interią minister Janusz Cieszyński. Dodaje, że to najczęstszy typ ataków hakerskich. Do tej pory celem były głównie witryny instytucji państwowych bądź finansowych, rzadziej serwisy informacyjne.

Reklama

Atak hakerski. Które serwisy padły ofiarą

Na liście celów hakerów było kilka redakcji, które dostały ostrzeżenia z ministerstwa cyfryzacji. To, jak przekazał nam minister Cieszyński, m.in. serwisy wyborcza.pl, wpolityce.pl, niezależna.pl, se.pl, wprost.pl., polityka.pl, rp.pl, ceneo.pl. Część redakcji do tej pory uporała się już ze skutkami ataku, niektóre serwisy jednak wciąż mają kłopoty z dostępnością.

"W czwartek rano strona Wyborcza.pl działa wolniej niż zazwyczaj. Niektórzy użytkownicy przejściowo nie mogli korzystać z naszego serwisu. Przepraszamy za te problemy. W Ministerstwie Cyfryzacji potwierdziliśmy, że miał miejsce atak DDoS na nasz portal" - informował rano serwis wyborcza.pl.

Podobne komunikaty pojawiły się także ze strony innych redakcji.

"Trwa atak hakerski typu DDoS na stronę wpolityce.pl skutkujący chwilowymi problemami z odbiorem strony. Według informacji uzyskanych z ministerstwa cyfryzacji za atakiem stoją rosyjskie grupy hakerskie. Atakowane są także inne polskie portale. Pracujemy nad rozwiązaniem problemów." - podał portal wpolityce.pl