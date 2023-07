Projekt zakazujący fotografowania ważnych obiektów przegłosowany

Zakaz fotografowania to część tzw. ustawy antyszpiegowskiej , której główne zapisy zakładają surowsze kary za szpiegostwo i sabotaż - nawet dożywocie. 7 lipca 2023 po godzinie 19, Sejm przegłosował projekt wprowadzający zmiany w kilku różnych ustawach.

Minister Obrony Narodowej w oddzielnym rozporządzeniu określi wzór znaku "zakaz fotografowania" i zasady wydawania zezwoleń , które będą uprawniały do robienia zdjęć mimo widocznej tabliczki.

Co grozi za fotografowanie obiektów objętych zakazem?

Konfiskatą zagrożony jest też sprzęt użyty do popełnienia wykroczenia - aparat, kamera, telefon czy dron - nawet jeśli nie stanowią własności sprawcy.

Czego nie będzie wolno fotografować?

Na ten moment dokładna lista obiektów, które obejmie zakaz nie jest znana. Z pewnością obejmie on jednostki wojskowe, konstrukcje i stanowiska obronne. Projekt zmian mówi też o infrastrukturze krytycznej i to właśnie ta część budzi największe kontrowersje.

Według definicji dostępnej na stronach rządowych "infrastruktura krytyczna" to rzeczywiste i cybernetyczne systemy (obiekty, urządzenia bądź instalacje) niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa . Wśród takich obiektów wymienia się m.in.:

Jednocześnie możemy przeczytać, że nie każdy obiekt strategiczny jest zaliczany do infrastruktury krytycznej, a "o tym czy dany zalicza się do IK decydują szczegółowe kryteria zapisane w niejawnym załączniku do Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej."