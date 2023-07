"Jestem wdzięczny wszystkim politykom". Prezydent po RBN

- Przestawiona została sytuacja z postanowień szczytu NATO w Wilnie. Staraliśmy się, zarówno ja, jak i członkowie polskiej delegacji, przedstawić w miarę wnikliwie to, co działo się w czasie obrad, konkluzje rady - zaznaczył Andrzej Duda i podkreślił, że omówiono również kwestie wojskowe.

A. Duda: Siły powietrzne NATO wzmocnią Sojusz w naszym regionie

- Po raz pierwszy od zimnej wojny zostały zatwierdzone, przygotowywane od ponad roku, plany obronne NATO, w myśl których następuje zmiana filozofii bronienia terytorium NATO z tego słynnego: "deterrence by punishment" na "deterrence by denial", na dosłowne odstraszanie, to znaczy takie odstraszanie, żeby nie doszło do zajęcia terytorium państwa NATO. To jest istotna zmiana - powiedział prezydent przed rozpoczęciem obrad RBN.