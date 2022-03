Wojna w Ukrainie. Piotr Müller o kolejnych działaniach rządu względem Rosji

- Rząd od kilku tygodni skupia się na działaniach związanych z barbarzyńskim działaniem Rosji i pomocą dla Ukrainy. Te działania służą również zabezpieczeniu sytuacji naszego kraju i ochronieniu Polski przed ewentualnym atakiem - powiedział rzecznik rządu po posiedzeniu Rady Ministrów. Rada Ministrów podjęła decyzję o wysłaniu do Rosji noty o wycofaniu zgody na związanie Polski umową o wzajemnej ochronie inwestycji - zapowiedział.

Müller tłumaczył, że umowa, która została podpisana między rządami Polski i Rosji w październiku 1992 r. nie weszła w życie, ale "ze strony rosyjskiej w każdej chwili mogło dojść do finalizacji tych przepisów". - Widzimy w takiej ewentualnej możliwości pewne zagrożenia, które mogłyby wynikać z przepisów tej umowy - zauważył.

Zdaniem rzecznika rządu zawarcie tej umowy nie gwarantowałoby realnej ochrony polskim przedsiębiorcom dokonującym inwestycji w Rosji. Zwracał też uwagę na doświadczenia z postępowań arbitrażowych prowadzonych przez inne kraje związane podobnymi umowami z Rosją. Jak mówił pokazują one, że Rosja nie przestrzega takich postępowań.

Polska rozszerza pakiet sankcji względem Rosji

- Podejmujemy też kolejne działania przeciwko Rosji. Będziemy blokować majątki podmiotów wspierających rosyjską inwazję - zapowiedział rzecznik. - Taka lista będzie miała charakter publiczny. Lista będzie pod agendą szefa MSWiA, a podmioty wskazywać będą służby - dodał.

Jak tłumaczył Müller, chodzi o stworzenie wykazów odrębnych od tych zawartych w rozporządzeniach unijnych. - W ten sposób będziemy mogli podejmować działania, które mrożą rożnego rodzaju fundusze, m.in. gotówkę, czeki, przekazy pieniężne, depozyty, wszystkie takie fundusze, które mogą być używane do wspierania działań Federacji Rosyjskiej. Możliwe będzie również mrożenie zasobów gospodarczych, będzie to dotyczyło zarówno aktywów materialnych, jak i niematerialnych, ruchomych i nieruchomych - mówił.

Jak podkreślił, decyzja ta idzie dalej niż dotychczasowe sankcje unijne. - Jak wiemy, tego typu rozwiązania wymagają jednomyślności, natomiast tutaj, ze względu na powołanie się na klauzulę bezpieczeństwa, podejmujemy działania o charakterze krajowym - powiedział Müller.

- Niewykonanie decyzji o zamrożeniu majątków będzie podlegało sankcjom karnym i finansowym - zapowiedział Piotr Müller. Dodał, że kara dla podmiotów, które nie zastosują się do decyzji wyniesie do 20 mln zł.

- Jednocześnie chciałbym jeszcze raz na podkreślić - my mówimy o mrożeniu aktywów. Do konfiskaty majątków, do konfiskaty tych zasobów, które będą mrożone, niezbędna jest zmiana konstytucji, o której wcześniej wspominaliśmy, ale ten czas mrożenia zabezpieczy te majątki przed tym, aby właśnie później, po zmianach przepisów konstytucyjnych można było podjąć dalsze działania - powiedział.

Blokada importu węgla z Rosji

- Blokujemy też import węgla z Rosji - dodał. Jak wskazał, rząd obawia się, że Bruksela nie zareaguje pozytywnie na taką sankcję, jednak taka poprawka znalazła się w przygotowanym przez rząd projekcie.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął także projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej, który pozwoli na ponowną weryfikację pracowników polskiej służby zagranicznej, zwłaszcza tych, którzy odbyli studia poza krajami sojuszniczymi Polski - powiedział rzecznik.

- Jak wiemy, również w tym obszarze pojawiały się w latach poprzednich pewne możliwe zagrożenia; toteż dzisiaj taki instrument jest tworzony - wskazał.

Rada Ministrów przyjęła również projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Rząd pochylił się również nad założeniami do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. związanej z dywersyfikacją dostaw gazu i ropy oraz zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski. - Docelowy dokument zostanie wypracowany w dalszych pracach rządowych, legislacyjnych, które będą kontynuowane w najbliższym czasie - oświadczył rzecznik rządu.

- Rada Ministrów przyjęła też projekt ustawy o zespole pomocy humanitarno-medycznej, który będzie mógł reagować w sytuacjach kryzysowych poza terenem Polski - wskazywał na konferencji Piotr Müller.

Rzecznik rządu o odwołanej naradzie szefów MON państw V4

Podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller odniósł się również do kwestii odwołania narady szefów MON państw V4. - Myślę, że spotkanie zostanie przeprowadzone w nowym terminie. Faktycznie, narada została odwołana - wskazał. Zanim odwołano naradę w Budapeszcie (Węgry) - szefowie MON Czech i Polski ogłosili, że nie pojadą na spotkanie do Budapesztu.

- Trwają negocjacje pomiędzy Polską a Ukrainą. O zobowiązaniach w postaci udziału Polski jako gwaranta, będziemy informować - powiedział rzecznik, odnosząc się do doniesień o nowej roli, jaką w ewentualnym pokoju miałaby odgrywać Polska.

Rzecznik rządu odpowiedział również na pytanie, czy Polska zwróciła się do Unii o pomoc w relokacji uchodźców z Ukrainy. Jak wskazał Piotr Müller, Polska zwróciła się jedynie o wsparcie finansowe. - Żadnych dyskusji o przymusowej relokacji nie ma - dodał.

- Rada Europejska jest wstrzemięźliwa w sprawie kolejnych sankcji, dlatego my decydujemy się na swoje dodatkowe działania - powiedział rzecznik rządu, dopytywany o nowe posunięcia rządu względem Rosji.