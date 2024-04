Pogoda. Prognoza na wtorek - opady deszczu i burze

We wtorek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami . Przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie na północy oraz na zachodzie. Prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm, zwłaszcza na północy i południowym wschodzie. Możliwy opad krupy śnieżnej, na północy oraz w obszarach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 2-5 cm.

Temperatura maksymalna na ogół od 7 do 12 stopni Celsjusza, lokalnie w centrum do 13 stopni Celsjusza, chłodniej tylko nad morzem - około 6 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny - możliwe porywy od 60 km/h do 75 km/h, nie tylko w czasie burz; wiatr zachodni i południowo-zachodni. W Tatrach i Sudetach porywy do 70 km/h. W Tatrach możliwe zawieje śnieżne.