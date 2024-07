Noc Perseidów 2024. Kiedy wypada?

W tym czasie na niebie będzie można zobaczyć nawet do 100 meteorów na godzinę, co czyni to zjawisko wyjątkowym widowiskiem. Rój Perseidów można jednak podziwiać dłużej. Aktywność meteorów przypada bowiem na okres rozpoczynający się 17 lipca, a kończący 24 sierpnia.