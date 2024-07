Fala niszczycielskich burz przechodzi przez Polskę. Tysiące interwencji

Przez Polskę ponownie przechodzi fala niszczycielskich burz. Do godz. 18 strażacy interweniowali prawie 3 tys. razy - w większości przy usuwaniu połamanych konarów drzew i skutków podtopień. W Lubelskiem służby energetyczne pracują nad przywróceniem prądu do ok. 11 tys. odbiorców.