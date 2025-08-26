Wiemy, jak zacznie się wrzesień. Potem pogoda może zaskoczyć

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Na drogę do szkoły warto zabrać parasol. Choć 1 września będzie dość ciepły, w wielu miejscach zrobi się deszczowo. Reszta miesiąca może jednak wyglądać inaczej. Wiele wskazuje na to, że początek jesieni będzie ciepły i suchy, a temperatury będą wyższe niż zazwyczaj.

Pogoda 1 września może być ciepła, ale deszczowa. Cały miesiąc może być cieplejszy niż zazwyczaj
Pogoda 1 września może być ciepła, ale deszczowa. Cały miesiąc może być cieplejszy niż zazwyczajŁukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

Niezbyt przyjazna i chłodna aura, która utrzymuje się od weekendu, wkrótce mocno się zmieni. Pod koniec tygodnia zrobi się gorąco i do naszego kraju wrócą upały. Wiele wskazuje na to, że początek września również będzie bardzo ciepły, ale też deszczowy. Większość kolejnego miesiąca może się okazać cieplejsza niż zwykle - wynika z prognozy długoterminowej opublikowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Upały na chwilę wrócą

Pogoda w dalszym ciągu bardziej może się kojarzyć z jesienią niż latem, jednak widać postępujące zmiany. W poniedziałek maksymalnie było 21,8 st. C, a we wtorek będzie cieplej - synoptycy spodziewają się do 24 stopni Celsjusza na Opolszczyźnie.

Środa ma być wyraźnie cieplejsza: w centrum i na południu ma być 23-25 stopni, a na południowym zachodzie i zachodzie nawet do 29 stopni. Kolejne dni będą już upalne: w czwartek na południu i zachodzie będzie do 31 stopni, w piątek w centrum i na południu do 30-32 st. C. Upały mogą się jeszcze utrzymać w sobotę, na wschodzie kraju.

Mapy Polski z prognozowaną maksymalną temperaturą powietrza na kolejne dni, przedstawiające wartości w stopniach Celsjusza dla różnych regionów kraju, z zaznaczeniem dni tygodnia i dat.
Koniec tygodnia w Polsce zrobi się upalny w wielu miejscach. Wysokie temperatury utrzymają się do początku wrześniaIMGWmateriał zewnętrzny

Potem upały odpuszczą, choć wciąż będzie bardzo ciepło. Wysokie temperatury utrzymają się również na początku września, choć może w tym czasie popadać deszcz.

    Pogoda na 1 września. Pierwszy dzień szkoły ciepły, ale mokry

    1 września choć ciepły, może być pochmurny - wynika z prognoz IMGW. W pierwszy dzień roku szkolnego w praktycznie całym kraju może przelotnie padać deszcz. Niewykluczone również, że na południowym zachodzie i północnym wschodzie lokalnie mogą wystąpić burze.

    Kolorowa mapa Polski przedstawiająca przewidywane natężenie opadów, temperaturę oraz ciśnienie atmosferyczne na początku września. Intensywne opady widoczne są głównie w północno-zachodniej części kraju, gdzie zaznaczono zielone i żółte strefy. Pozosta...
    1 września w większości kraju będzie ciepło, jednak w wielu miejscach trzeba się liczyć z przelotnym deszczemWXChartsmateriał zewnętrzny

    Najchłodniej pierwszego dnia września będzie na terenach podgórskich Sudetów, gdzie nie będzie więcej niż 17 st. C. Nad morzem i na zachodzie termometry pokażą około 21 stopni, a najcieplej będzie na wschodzie - do 28 stopni Celsjusza. Wiatr będzie przeważnie słaby.

      Reszta września zapowiada się na dość ciepłą, a jednocześnie suchą. Możliwe, że na północy deszczu będzie mniej niż zazwyczaj.

      Pogoda długoterminowa: Wrzesień może przynieść złotą polską jesień

      Najnowsza prognoza długoterminowa obejmująca cały kolejny miesiąc wskazuje, że początek jesieni może być dla nas dość łagodny.

      Wrzesień może się wręcz okazać suchym miesiącem, szczególnie w północnej połowie oraz na zachodzie Polski. Tam suma opadów może być niższa od średniej wieloletniej. Możliwe, że tylko na południowym wschodzie spadnie tyle deszczu, ile zazwyczaj o tej porze roku.

      Nie oznacza to, że w większości kraju będzie tylko słonecznie, jednak deszczowych i burzowych dni może być mniej niż zazwyczaj.

      Mapa Polski z prognozą średniej temperatury i sumy opadów na wrzesień 2025 roku, z podziałem na województwa. Zaznaczono różnice w temperaturze i ilości opadów względem normy, używając symboli kropli i termometrów w różnych kolorach.
      Północna i zachodnia część Polski we wrześniu może się okazać dość suchaIMGWmateriał zewnętrzny

      Pierwsze trzy tygodnie września zapowiadają się na cieplejsze od średniej, szczególnie na wschodzie i południu. Tam średnie temperatury mogą być o ponad 2 stopnie wyższe od średniej. Niewykluczone, że nadejdą jeszcze upalne dni. Słabsze niż zwykle opady oraz wyższe temperatury dają szansę na prawdziwą złotą polską jesień.

      Pod koniec września temperatury powinny już zbliżyć się do typowych dla tej pory roku.

      Mapa Polski podzielona na pięć tygodniowych okresów z prognozowanymi anomaliami średniej temperatury powietrza w stosunku do lat 1991-2020, przedstawiona w formie kolorowych wartości liczbowych odpowiadających stopniom Celsjusza.
      We wrześniu może być cieplej i mniej deszczowo niż zwykle - wynika z prognozy IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

      Warto pamiętać, że jest to aktualna prognoza i kolejne projekcje mogą się od niej znacznie różnić. Pogoda długoterminowa obarczona jest dużym ryzykiem błędu, a najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień.

