W skrócie Pod koniec tygodnia do Polski powrócą upały, a temperatury mogą sięgnąć nawet 32 stopni Celsjusza.

Początek września zapowiada się bardzo ciepło, jednak z możliwymi deszczami, niewykluczone są też lokalne burze.

Według prognozy długoterminowej wrzesień może być cieplejszy i bardziej suchy niż zwykle. Jest szansa na złotą polską jesień.

Niezbyt przyjazna i chłodna aura, która utrzymuje się od weekendu, wkrótce mocno się zmieni. Pod koniec tygodnia zrobi się gorąco i do naszego kraju wrócą upały. Wiele wskazuje na to, że początek września również będzie bardzo ciepły, ale też deszczowy. Większość kolejnego miesiąca może się okazać cieplejsza niż zwykle - wynika z prognozy długoterminowej opublikowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Upały na chwilę wrócą

Pogoda w dalszym ciągu bardziej może się kojarzyć z jesienią niż latem, jednak widać postępujące zmiany. W poniedziałek maksymalnie było 21,8 st. C, a we wtorek będzie cieplej - synoptycy spodziewają się do 24 stopni Celsjusza na Opolszczyźnie.

Środa ma być wyraźnie cieplejsza: w centrum i na południu ma być 23-25 stopni, a na południowym zachodzie i zachodzie nawet do 29 stopni. Kolejne dni będą już upalne: w czwartek na południu i zachodzie będzie do 31 stopni, w piątek w centrum i na południu do 30-32 st. C. Upały mogą się jeszcze utrzymać w sobotę, na wschodzie kraju.

Koniec tygodnia w Polsce zrobi się upalny w wielu miejscach. Wysokie temperatury utrzymają się do początku września IMGW materiał zewnętrzny

Potem upały odpuszczą, choć wciąż będzie bardzo ciepło. Wysokie temperatury utrzymają się również na początku września, choć może w tym czasie popadać deszcz.

Pogoda na 1 września. Pierwszy dzień szkoły ciepły, ale mokry

1 września choć ciepły, może być pochmurny - wynika z prognoz IMGW. W pierwszy dzień roku szkolnego w praktycznie całym kraju może przelotnie padać deszcz. Niewykluczone również, że na południowym zachodzie i północnym wschodzie lokalnie mogą wystąpić burze.

1 września w większości kraju będzie ciepło, jednak w wielu miejscach trzeba się liczyć z przelotnym deszczem WXCharts materiał zewnętrzny

Najchłodniej pierwszego dnia września będzie na terenach podgórskich Sudetów, gdzie nie będzie więcej niż 17 st. C. Nad morzem i na zachodzie termometry pokażą około 21 stopni, a najcieplej będzie na wschodzie - do 28 stopni Celsjusza. Wiatr będzie przeważnie słaby.

Reszta września zapowiada się na dość ciepłą, a jednocześnie suchą. Możliwe, że na północy deszczu będzie mniej niż zazwyczaj.

Pogoda długoterminowa: Wrzesień może przynieść złotą polską jesień

Najnowsza prognoza długoterminowa obejmująca cały kolejny miesiąc wskazuje, że początek jesieni może być dla nas dość łagodny.

Wrzesień może się wręcz okazać suchym miesiącem, szczególnie w północnej połowie oraz na zachodzie Polski. Tam suma opadów może być niższa od średniej wieloletniej. Możliwe, że tylko na południowym wschodzie spadnie tyle deszczu, ile zazwyczaj o tej porze roku.

Nie oznacza to, że w większości kraju będzie tylko słonecznie, jednak deszczowych i burzowych dni może być mniej niż zazwyczaj.

Północna i zachodnia część Polski we wrześniu może się okazać dość sucha IMGW materiał zewnętrzny

Pierwsze trzy tygodnie września zapowiadają się na cieplejsze od średniej, szczególnie na wschodzie i południu. Tam średnie temperatury mogą być o ponad 2 stopnie wyższe od średniej. Niewykluczone, że nadejdą jeszcze upalne dni. Słabsze niż zwykle opady oraz wyższe temperatury dają szansę na prawdziwą złotą polską jesień.

Pod koniec września temperatury powinny już zbliżyć się do typowych dla tej pory roku.

We wrześniu może być cieplej i mniej deszczowo niż zwykle - wynika z prognozy IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Warto pamiętać, że jest to aktualna prognoza i kolejne projekcje mogą się od niej znacznie różnić. Pogoda długoterminowa obarczona jest dużym ryzykiem błędu, a najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień.

