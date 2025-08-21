Choć początek tygodnia był dość spokojny i słoneczny, obecnie mamy do czynienia z wyraźnymi zmianami w pogodzie. Robi się chłodniej i w czwartek temperatury nie przekroczą 25 stopni, w dodatku na południu Polski zjawią się ulewne deszcze i burze. W weekend zrobi się zaś zdecydowanie chłodniej. Na szczęście potem nastąpi kolejna zmiana.

Gorąco przed rozpoczęciem roku szkolnego

Najbliższy weekend nie zachwyci. W sobotę nigdzie nie będzie cieplej niż 19 stopni, a w niedzielę tylko na zachodzie kraju termometry pokażą do 20-21 st. C. W dodatku w wielu miejscach popada deszcz, nie zabraknie też burz.

Kolejne dni przyniosą jednak stopniowe ocieplenie, które swoje apogeum osiągnie pod koniec kolejnego tygodnia.

"Koniec tygodnia, czyli właściwie od środy 27 sierpnia i weekend, który będzie poprzedzony pójściem dzieci do szkół, zapowiada się z naprawdę wysoką temperaturą" - powiedziała Agnieszka Prasek. Jak podkreśliła rzeczniczka IMGW "prognozy długoterminowe są obarczone ryzykiem większego błędu, ale na ten moment możliwy jest upał pod koniec sierpnia".

Szczególnie gorący może się okazać przyszły piątek. Tego dnia najcieplej będzie na południu - temperatury zbliżone do upału być może pojawią się na Opolszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce i Ziemi Świętokrzyskiej:

Mocniejsze ocieplenie może nastąpić pod koniec przyszłego tygodnia, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego IMGW materiał zewnętrzny

Powrót wyższych temperatur pod koniec sierpnia może być zapowiedzią kolejnych cieplejszych tygodni. "Wrzesień również powinien być ciepły, z temperaturą w normie albo nawet i powyżej normy i raczej powinien to być miesiąc suchy" - twierdzi rzeczniczka IMGW.

Pogoda długoterminowa na wrzesień. Jeszcze może być ciepło

Słowa Agnieszki Prasek potwierdza klimatolog prof. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Według eksperta możliwe nawet będzie wystąpienie we wrześniu fali upałów.

Najnowsze prognozy długoterminowe IMGW wskazują, że temperatury we wrześniu będą zbliżone do normy lub nawet średnio o 1-2 stopnie wyższe niż zwykle.

Według obecnych prognoz wrzesień może być nieco cieplejszy niż to wynika z normy wieloletniej IMGW materiał zewnętrzny

Według prof. Chojnickiego jest "wielce prawdopodobne, że masy ciepła przyjdą do nas także we wrześniu". Temperatury nie powinny co prawda pobić rekordów z 2023 i 2024 roku na świecie, jednak "na dziś są bardzo zbliżone do tych z 2022 roku" - twierdzi klimatolog.

Niewykluczone również, że kolejny miesiąc przyniesie podobne wahania temperatur, z jakimi mieliśmy do czynienia w lipcu i sierpniu.

Trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z prognozą długoterminową, czyli obarczoną dużym ryzykiem błędu. Dokładniejsze określenie pogody na tak odległy termin jest bardzo trudne, nawet przy wykorzystywaniu najnowocześniejszej technologii. Najdokładniejsze prognozy obejmują okres nie dłuższy niż tydzień.

