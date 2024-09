Wtorek okazał się gorący w całym kraju . Upał notowano w wielu miejscowościach, a najcieplej było w Legnicy: 33,5 st. C. Najchłodniejszy był Hel, z wynikiem 23,6 st. C, co oznacza różnica między tymi miejscami wyniosła prawie 10 stopni - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W środę może nas czekać powtórka.