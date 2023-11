Niemal cała Polska z ostrzeżeniami. Zapowiada się niebezpieczna noc

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej skalu. Oznacza to, że mogą wystąpić warunki naturalne, które zagrażają zdrowiu lub życiu oraz powodują straty materialne.

Alerty obowiązują od godz. 17 w sobotę do godz. 10 w niedzielę .

IMGW ostrzega. Niebezpiecznie na jezdniach i chodnikach

Ostrzeżenia przed oblodzeniem ogłoszono, poza niektórymi powiatami, we wszystkich 16 województwach . Alerty nie obowiązują w Bieszczadach, Karkonoszach, na Śląsku Cieszyńskim, Żywiecczyźnie, w okolicach Słupska oraz w powiatach nowotarskim i tatrzańskim.