- Zaczęły dziać się z nią różne dziwne rzeczy: mówiła o handlu ludźmi u nas w mieście, miała wizje, gdy obejrzała jakiś film, przekładało się to jej na rzeczywistość - opowiada jej siostra Kasia.

Myśleli, że szybko się skończy. Siostra opowiada dalej: - Rodzice próbowali ją przygarnąć, żeby doszła do siebie, trafiła na odwyk, ale poszła dalej w cug.

Kobieta nie wie, od czego dokładnie uzależniła się jej siostra. Nikt z rodziny tego nie wie. Mówi tylko o objawach: psychotyczne zachowania , utrata wagi, spowolnione ruchy, a czasem zastyganie w miejscu. Wie jedynie, że siostra przyjmuje jeden z wielu rodzajów dopalaczy. Przypuszcza, że może to być alfa-PiHP - substancja psychoaktywna należącą do grupy syntetycznych katynonów. Wywołuje podobne objawy jak amfetamina .

Kasia: Znalazłam siostrę gdzieś na ulicy

- Nocuje na ulicy, na przystankach, w klatkach schodowych, w różnych miejscach, czasem ktoś z narkomańskiego towarzystwa wpuszcza ją do domu, bo nie raz się chwali, że ostatnio ktoś jej dał się wykąpać - opowiada Kasia.

Rodzina uzależnionej Weroniki chciała, by kobieta trafiła na odwyk. Próbowali w trzech różnych placówkach. W żadnej z nich Weronika się nie stawiła.

Służby nie reagowały

Kobieta mówi o bezsilności. Gdy znalazła siostrę na ulicy, natychmiast zadzwoniła na telefon alarmowy . - Przyjechała policja, zapytali, co się właściwie dzieje. Stwierdzili, że to bezpodstawna interwencja, zagrożona mandatem . Powiedziałam policjantowi, żeby wystawiał. Policja była strasznie niemiła. Poprosili, żebym zadzwoniła znowu na dyspozytornię i poprosiła o przyjazd karetki - opowiada kobieta.

Często o tym, co dzieje się z jej siostrą, dowiaduje się z mediów społecznościowych, z grupek typu "spotted". - Ludzie wolą napisać gdzieś w mediach społecznościowych niż zareagować. Zastanawiam się, dlaczego ktoś nie zgłasza takiego czegoś, tylko pisze gdzieś na forum - mówi.

Narkotyki na polskich ulicach

- Chodzą na przykład bez ubrania. Gdy tylko wzywana jest interwencja, każą takim ludziom odejść, jakby to w ogóle były zbędne jednostki. Jakby to była taka selekcja naturalna, nie pomaga się takim ludziom. Widuję też młode dzieciaki na ulicach, nie mają więcej niż 25 lat. W większych miastach nie rzucają się w oczy tak jak tutaj - przyznaje Kasia.

Po wielu próbach uzyskania instytucjonalnej pomocy dla siostry Kasia i jej rodzice rozkładają ręce. Nie mogą zmusić Weroniki do odwyku , jedynym sposobem jest uzyskanie sądowego nakazu umieszczenia jej w ośrodku. Złożyli już odpowiedni wniosek, teraz czekają na decyzję.

Strach przed najgorszym scenariuszem

- Jeśli ta młoda kobieta jest zagrożeniem dla życia i zdrowia swojego i otoczenia, niezbędna jest interwencja. Mogą to też być objawy już istniejących czy rozwijających się zaburzeń psychicznych. Ale tego nie można stwierdzić bez detoksykacji i obserwacji na oddziale psychiatrycznym. Może się okazać, że po odstawieniu narkotyków objawy ustąpią i stan psychiczny się ustabilizuje. To jednak wielka niewiadoma. Jedno jest pewne - bez pomocy i konkretnych kroków ta osoba może umrzeć - mówi terapeuta.

- Sądowy nakaz to ostatnia deska ratunku. Jeżeli nie umieścimy jej w ośrodku, ona gdzieś umrze. Wiem, że takich przypadków jest wiele. Ale to dla mnie chore, że nie można im pomóc, bo brakuje do tego odpowiednich narzędzi - przyznaje ze smutkiem Kasia. I dodaje: - Jeżeli nie pomoże nam sąd, będę załamana. Równie dobrze będziemy mogli rezerwować dla niej miejsce w kostnicy.