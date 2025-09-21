Braki kadrowe, oszczędności czy nieznajomość prawa są najczęstszymi przyczynami, dla których pracodawcy opóźniają urlopy pracowników. Mogą to jednak robić do pewnego czasu. Niewykorzystany urlop jest częstym powodem kontroli PIP-u, które mogą skończyć się wysokimi grzywnami dla pracodawców.

Do kiedy wykorzystać zaległy urlop?

Zaległy urlop jest to niewykorzystany urlop z roku poprzedniego, który przeszedł na rok następny. Pracownik powinien wybrać go najpóźniej do 30 września. Po tym czasie jego urlop nie przepada, jednak pracodawca naraża się na kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy.

Nieprzestrzeganie tych terminów dotyczy nie tylko małych firm, ale także urzędów. Jak donosi portal XYZ, z raportów PIP wynika, że pracodawcy nie wysyłają pracowników na urlop wypoczynkowy głównie z powodu braków kadrowych. W urzędach zdarzały się również błędy organizacyjne, a także przypadki nieznajomości prawa lub błędnych interpretacji.

Czy pracodawca może wysłać na zaległy urlop?

Zgodnie z prawem pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop nawet bez jego zgody. Ponadto ma możliwość odmówienia urlopu w terminie wskazanym przez pracownika. Zatem to na pracodawcy leży obowiązek organizacji harmonogramu urlopowego.

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma od 20 do 26 płatnych dni urlopowych. Ich liczba zależy od stażu pracy. Urlop jest jednym z głównych narzędzi ochrony przed wypaleniem zawodowym. Pozwala pracownikom zachować balans, a pracodawcom wysoki poziom motywacji i zdrowia pracowników.

Kiedy należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest wypłacany jedynie w przypadku ustania stosunku pracy. Jeśli pracownik nie wykorzystał wolnego z powodu rozwiązania umowy, pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent w dniu rozwiązaniu umowy. Przekroczenie tego terminu daje prawo byłemu pracownikowi do dochodzenia odsetek na drodze sądowej.

29 lipca 2025 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzający zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące m.in. terminu wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Według niego pracodawca będzie mógł wypłacić go wraz z ostatnią pensją.

Kontrole PIP i grzywna dla pracodawców

Przekroczenie terminu na wykorzystanie zaległego urlopu jest częstą przyczyną kontroli PIP. Zgłoszenia mogą dokonać sami pracownicy anonimowo. Jeśli pracodawca nie udzieli pracownikowi w terminie, może to zostać potraktowane jako wykroczenie.

Zgodnie z art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu kontrola może skutkować grzywną od 1 000 do 30 000 zł dla pracodawcy.

Warto wiedzieć, że wraz z ostatecznym terminem wykorzystania zaległego urlopu, pracownik nie traci do niego prawa. Urlop ten jednak zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy przedawnia się po 3 latach od dnia, w którym stał się wymagalny, czyli od 1 października roku, w którym był ostateczny termin wykorzystania zaległego urlopu.

