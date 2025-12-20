W skrócie Tankowiec Hyperion objęty amerykańskimi sankcjami wpłynął do Wenezueli, mimo zapowiadanej blokady przez prezydenta Donalda Trumpa.

USA prowadzą nasilone działania przeciwko reżimowi Nicolasa Maduro, obejmujące blokady, sankcje oraz ataki na łodzie przemytnicze.

Amerykański departament stanu nie odniósł się jeszcze do wpłynięcia sankcjonowanego tankowca na wenezuelskie wody.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pływający pod banderą Gambii tankowiec Hyperion dopłynął w piątek do Wenezueli. Według danych portalu Marine Traffic statek znajduje się obecnie w okolicach wenezuelskiej rafinerii w Amuay Bay na półwyspie Paraguana. Hyperion jest od stycznia 2025 roku na liście sankcyjnej USA.

W ubiegłym tygodniu USA przejęły jeden tankowiec znajdujący się u wybrzeży Wenezueli. Donald Trump ogłosił również "całkowitą blokadę" tankowców wypływających lub przypływających do tego kraju. Prezydent USA stwierdził, że "Wenezuela jest całkowicie okrążona przez największą w historii armadę sformowaną w Ameryce Południowej".

Amerykański departament stanu dotychczas nie skomentował wpłynięcia na wenezuelskie wody statku objętego sankcjami.

USA zwiększają presję na Wenezuelę. Trump zarządza blokadę i sankcje

Stany Zjednoczone w ostatnim czasie zwiększają presję na Wenezuelę i jej prezydenta Nicolasa Maduro. W ubiegłym tygodniu Waszyngton ogłosił nie tylko blokadę, ale również nałożenie sankcji na firmy i statki zajmujące się transportem wenezuelskiej ropy, a także na trzech bratanków żony Maduro i jednego powiązanego z prezydentem biznesmena.

USA prowadzą również ataki na wenezuelskie łodzie przemytnicze na Karaibach. Dotychczas zaatakowano 28 łodzi, a w amerykańskich uderzeniach zginęło około sto osób. Donald Trump określił również reżim Maduro "zagraniczną organizacją terrorystyczną" i stwierdził, że "nie wyklucza" wojny z Wenezuelą.

- Maduro wie dokładnie, czego chcę. Wie to lepiej niż ktokolwiek inny - stwierdził Trump.

"Specjalizuje się w biciu ludzi w lesie". Marszałek uderza w Nawrockiego Polsat News Polsat News