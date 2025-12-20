Dziurawa blokada Trumpa. Objęty sankcjami tankowiec dopłynął do Wenezueli
Na wenezuelskie wody wpłynął w piątek objęty amerykańskimi sankcjami tankowiec. Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiadał "całkowitę blokadę" kraju dla statków mogących transportować m.in. ropę naftową.
W skrócie
- Tankowiec Hyperion objęty amerykańskimi sankcjami wpłynął do Wenezueli, mimo zapowiadanej blokady przez prezydenta Donalda Trumpa.
- USA prowadzą nasilone działania przeciwko reżimowi Nicolasa Maduro, obejmujące blokady, sankcje oraz ataki na łodzie przemytnicze.
- Amerykański departament stanu nie odniósł się jeszcze do wpłynięcia sankcjonowanego tankowca na wenezuelskie wody.
Pływający pod banderą Gambii tankowiec Hyperion dopłynął w piątek do Wenezueli. Według danych portalu Marine Traffic statek znajduje się obecnie w okolicach wenezuelskiej rafinerii w Amuay Bay na półwyspie Paraguana. Hyperion jest od stycznia 2025 roku na liście sankcyjnej USA.
W ubiegłym tygodniu USA przejęły jeden tankowiec znajdujący się u wybrzeży Wenezueli. Donald Trump ogłosił również "całkowitą blokadę" tankowców wypływających lub przypływających do tego kraju. Prezydent USA stwierdził, że "Wenezuela jest całkowicie okrążona przez największą w historii armadę sformowaną w Ameryce Południowej".
Amerykański departament stanu dotychczas nie skomentował wpłynięcia na wenezuelskie wody statku objętego sankcjami.
USA zwiększają presję na Wenezuelę. Trump zarządza blokadę i sankcje
Stany Zjednoczone w ostatnim czasie zwiększają presję na Wenezuelę i jej prezydenta Nicolasa Maduro. W ubiegłym tygodniu Waszyngton ogłosił nie tylko blokadę, ale również nałożenie sankcji na firmy i statki zajmujące się transportem wenezuelskiej ropy, a także na trzech bratanków żony Maduro i jednego powiązanego z prezydentem biznesmena.
USA prowadzą również ataki na wenezuelskie łodzie przemytnicze na Karaibach. Dotychczas zaatakowano 28 łodzi, a w amerykańskich uderzeniach zginęło około sto osób. Donald Trump określił również reżim Maduro "zagraniczną organizacją terrorystyczną" i stwierdził, że "nie wyklucza" wojny z Wenezuelą.
- Maduro wie dokładnie, czego chcę. Wie to lepiej niż ktokolwiek inny - stwierdził Trump.