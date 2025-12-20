Polski konsulat zdewastowany. Sprawcy wypisali obraźliwe hasła
Polski konsulat w Brukseli został zdewastowany przez nieznanych sprawców. Budynek oblano czerwoną farbą, pojawiły się również obraźliwe napisy. "Na elewacji budynku Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli pojawiły się hasła o charakterze politycznym, wymierzone w bezpieczeństwo Polski oraz Unii Europejskiej" - potwierdził rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór radiu RMF FM. Sprawą zajmuje się policja.
W skrócie
- Polski konsulat w Brukseli został zdewastowany przez zamaskowanych sprawców, którzy oblali budynek czerwoną farbą i wypisali obraźliwe hasła.
- Sprawcy zostali zarejestrowani przez monitoring podczas niszczenia budynku i rozrzucania psich odchodów wokół placówki.
- Policja prowadzi śledztwo w sprawie. Atak był najprawdopodobniej prowokacją polityczną.
Do dewastacji budynku miało dojść w czwartek ok. 3 nad ranem, czyli w czasie kiedy w Brukseli odbywał się szczyt Unii Europejskiej podczas, którego uzgodniono przyznanie Ukrainie pożyczki o wartości 90 mld euro.
Zniszczeniu uległa elewacja budynku oraz drzwi, które zostały oblane czerwoną farbą. Na tablicy informującej o tym, że znajduje się w nim polski konsulat, sprawcy napisali słowo killers (zabójcy - ang.). Napisano również hasło "J... mur" oraz rozrzucono wokół psie odchody.
Wulgarne hasła i plamy udało się szybko usunąć i obecnie nie ma już po nich śladu.
Atak na polski konsulat w Brukseli. Budynek oblany czerwoną farbą
Według jednego z pracowników konsulatu, cytowanego przez RMF FM, incydent "wygląda na ruską prowokację". Według tej osoby sprawcom musiało chodzić o mur znajdujący się na granicy Polski i Białorusi, którego celem jest powstrzymanie osób próbujących nielegalnie dostać się na teren Unii Europejskiej.
Sprawą ataku na polską placówkę zajęła się belgijska policja, która przeanalizowała nagrania z monitoringu. Widać na nich grupę 3-4 zamaskowanych osób, które niszczą budynek. Jedna osoba nagrywa wszystko telefonem.
Polskie placówki dyplomatyczne były już w przeszłości dewastowane. W 2022 roku czerwoną farbą oblana została ambasada Polski w Moskwie. Czerwoną farbą oblana została również w sierpniu br. siedziba MSZ, w której ktoś wybił także okno. Do zdarzenia doszło podczas pro-palestyńskiej manifestacji w Warszawie.