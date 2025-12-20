Polski konsulat zdewastowany. Sprawcy wypisali obraźliwe hasła

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Polski konsulat w Brukseli został zdewastowany przez nieznanych sprawców. Budynek oblano czerwoną farbą, pojawiły się również obraźliwe napisy. "Na elewacji budynku Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli pojawiły się hasła o charakterze politycznym, wymierzone w bezpieczeństwo Polski oraz Unii Europejskiej" - potwierdził rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór radiu RMF FM. Sprawą zajmuje się policja.

Radiowóz policji zaparkowany na brukowanej ulicy przed zabytkowym murem, obok widoczne zdjęcie drzwi do budynku oblanych czerwoną farbą oraz dokumentami przyczepionymi do ściany.
Polski konsulat w Brukseli został zdewastowany Michael Nguyen/NurPhoto / X: @Sluzby_w_akcjiGetty Images

W skrócie

  • Polski konsulat w Brukseli został zdewastowany przez zamaskowanych sprawców, którzy oblali budynek czerwoną farbą i wypisali obraźliwe hasła.
  • Sprawcy zostali zarejestrowani przez monitoring podczas niszczenia budynku i rozrzucania psich odchodów wokół placówki.
  • Policja prowadzi śledztwo w sprawie. Atak był najprawdopodobniej prowokacją polityczną.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do dewastacji budynku miało dojść w czwartek ok. 3 nad ranem, czyli w czasie kiedy w Brukseli odbywał się szczyt Unii Europejskiej podczas, którego uzgodniono przyznanie Ukrainie pożyczki o wartości 90 mld euro.

Zniszczeniu uległa elewacja budynku oraz drzwi, które zostały oblane czerwoną farbą. Na tablicy informującej o tym, że znajduje się w nim polski konsulat, sprawcy napisali słowo killers (zabójcy - ang.). Napisano również hasło "J... mur" oraz rozrzucono wokół psie odchody.

Zobacz również:

Europoseł Łukasz Kohut
Polska

Atak na biuro europosła. "Nie dam się zastraszyć"

Mateusz Balcerek
Mateusz Balcerek

    Wulgarne hasła i plamy udało się szybko usunąć i obecnie nie ma już po nich śladu.

    Atak na polski konsulat w Brukseli. Budynek oblany czerwoną farbą

    Według jednego z pracowników konsulatu, cytowanego przez RMF FM, incydent "wygląda na ruską prowokację". Według tej osoby sprawcom musiało chodzić o mur znajdujący się na granicy Polski i Białorusi, którego celem jest powstrzymanie osób próbujących nielegalnie dostać się na teren Unii Europejskiej.

    Sprawą ataku na polską placówkę zajęła się belgijska policja, która przeanalizowała nagrania z monitoringu. Widać na nich grupę 3-4 zamaskowanych osób, które niszczą budynek. Jedna osoba nagrywa wszystko telefonem.

    Polskie placówki dyplomatyczne były już w przeszłości dewastowane. W 2022 roku czerwoną farbą oblana została ambasada Polski w Moskwie. Czerwoną farbą oblana została również w sierpniu br. siedziba MSZ, w której ktoś wybił także okno. Do zdarzenia doszło podczas pro-palestyńskiej manifestacji w Warszawie.

    Zobacz również:

    Komenda Główna Policji: PK wysłała wnioski o czerwoną notę Interpolu dla dywersantów (zdj. ilustracyjne)
    Polska

    Uruchamiają procedurę Interpolu. Wnioski o czerwone noty trafiły do KGP

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    "Specjalizuje się w biciu ludzi w lesie". Marszałek uderza w NawrockiegoPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze