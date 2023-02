Ważny termin dla milionów Polaków. Nie przegap, bo dostaniesz niższą wypłatę

Spis treści: 01 Czym jest autozapis do PPK?

02 Kogo dotyczy autozapis do PPK?

03 PPK a pensja pracownika. O ile obniży się wysokość wynagrodzenia?

04 Do kiedy złożyć rezygnację z autozapisu do PPK?

05 Jak złożyć rezygnację z autozapisu do PPK? Polska Oni nie dostaną 14. emerytury. Czy ty też jesteś na liście?

Czym jest autozapis do PPK?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to program stworzony z myślą o osobach, które liczą na długoterminowe gromadzenie środków. Na konto PPK wpływają połączone wpłaty od pracownika, pracodawcy oraz wpłata powitalna i dopłata roczna od państwa. W każdym momencie można przystąpić do programu i w każdej chwili złożyć rezygnację z oszczędzania.

Warto wiedzieć, że w programie PPK obowiązuje autozapis. Oznacza to, że jeśli osoba zatrudniona nie złoży deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, to pracodawca powinien ją zapisać do programu automatycznie. Prawo mówi, że autozapis ma być przeprowadzany co 4 lata. W 2023 roku odbędzie się po raz drugi. Kolejne autozapisy zostaną przeprowadzone w 2027 r., 2031 r., 2035 r. i tak dalej.

Kogo dotyczy autozapis do PPK?

Automatyczny zapis do PPK dotyczy każdego zatrudnionego na umowę o pracę w wieku 18-55 lat. Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika, który wcześniej złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym zapisaniu go do PPK.

Autozapis do PPK nie obejmuje osób, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia (przystępują do PPK na własny wniosek) oraz osób, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat (nie mogą być uczestnikami PPK). Osoby w wieku 55-70 lat, które zrezygnowały wcześniej z udziału w programie, powinny otrzymać informację, że przystąpić do PPK mogą wyłącznie na własny wniosek.

PPK a pensja pracownika. O ile obniży się wysokość wynagrodzenia?

Wpłata pracownika na konto PPK jest potrącona z jego wynagrodzenia, co oznacza mniejszą pensję na rękę. Standardowa wpłata pracownika na jego rachunek PPK to 2 proc. wynagrodzenia. Uczestnik programu może tę wpłatę podwyższyć - maksymalnie o kolejne 2 proc. wynagrodzenia. W wyjątkowych przypadkach można także wpłatę własną obniżyć aż do 0,5 proc. wynagrodzenia.

Na rachunek uczestnika PPK trafiają także dopłaty od pracodawcy (minimum 1,5 proc. wynagrodzenia pracownika) oraz dodatkowe pieniądze od państwa - jednorazowa wpłata powitalna (250 zł) i dopłaty roczne (240 zł).

Przykład:

Wynagrodzenie miesięczne brutto: 4500 zł

4500 zł Wynagrodzenie miesięczne netto bez wpłat na konto PPK: 3397,58 zł

3397,58 zł Wpłata pracownika na konto PPK: 4500 zł x 2 proc. = 90 zł

4500 zł x 2 proc. = 90 zł Wpłata pracodawcy na konto PPK: 4500 zł x 1,5 proc. = 67,50 zł

4500 zł x 1,5 proc. = 67,50 zł Wynagrodzenie miesięczne netto po wpłatach na konto PPK: 3299,48 zł (różnica 98,10 zł)

Wpłaty finansowane przez pracodawcę są przychodem uczestnika PPK z tytułu zatrudnienia, dlatego będzie od nich naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych i pobrana w jego poczet zaliczka, potrącona z wynagrodzenia pracownika.

Do kiedy złożyć rezygnację z autozapisu do PPK?

Pracownicy, którzy nie chcą zostać zapisani do PPK w kwietniu 2023 r., powinni złożyć deklarację o ponownej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Najwcześniej można to zrobić 1 marca 2023 r. Dotyczy to również osób, które już wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji i nadal nie chcą uczestniczyć w programie. Poprzednio złożona deklaracja jest skuteczna do ostatniego dnia lutego 2023 r.

Jak złożyć rezygnację z autozapisu do PPK?

Chęć zgłoszenia rezygnacji z udziału w PPK należy zgłosić pracodawcy. Zazwyczaj tego typu kwestiami zajmuje się dział kadr. Warto się tam skierować i poprosić o przekazanie deklaracji, którą należy wypełnić. Taki dokument można też pobrać i wydrukować samodzielnie - TUTAJ .

W każdej chwili do uczestnictwa w programie PPK można wrócić, składając pracodawcy odpowiedni wniosek. Do programu nie będzie mógł przystąpić jedynie pracownik, który ukończy 70 lat.

