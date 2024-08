Ważny apel polskiego wojska. Każdy powinien to wiedzieć

Kilkuminutowy film edukacyjny "Sygnały Alarmowe" zaczyna się od pytania: Co ty zrobisz w danej sytuacji? Chwilę później widzimy rodziców z małym dzieckiem zaskoczonych przez dźwięk syreny alarmowej podczas posiłku.

- Zapamiętaj, że syreny alarmowe, to nie jest powód do paniki - apeluje żołnierz, który pojawia się w materiale. Następnie przekazuje garść praktycznych porad, które przydadzą się każdej osobie mieszkającej w Polsce .

Sygnały alarmowe. Co zrobić na dźwięk syreny?

W pierwszej kolejności należy wsłuchać się w czas trwania sygnału. Jeżeli trwa dłużej niż trzy minuty i jest modulowany, oznacza to ogłoszenie alarmu .

- Wtedy musisz wykonać następujące czynności - włącz radioodbiornik na lokalną stację radiową . Włącz także telewizor na pasmo telewizji publicznej. Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi lub rodziną w celu ustalenia lokalizacji. Pozamykaj okna, wyłącz zupełnie zasilenie prądu lub gazu i bądź przygotowany do ewakuacji z miejsca, w którym aktualnie się znajdujesz - radzi wojskowy.

Porady zawarte w filmie uzupełnia komunikat MSWiA dostępny na stronie resortu. Przypomina on, że w niektórych gminach, powiatach i województwach "wykorzystywane są także inne sposoby informowania ludności np. wiadomościami tekstowymi (SMS) poprzez sieć telefonii komórkowej, megafony oraz powiadamianie od domu do domu". Do ostrzegania mogą zostać wykorzystane nawet kościelne dzwony.