W dobie wszechobecnego monitoringu i systemów alarmowych wydawać by się mogło, że wyjazd na wakacje nie stanowi już zagrożenia dla naszego dobytku. Złodzieje wciąż jednak mają swoje sposoby, by się do niego dobrać. Zanim więc ruszysz na urlop, zastosuj się do porad profesjonalistów, którzy zwyczaje i metody przestępców znają od podszewki.