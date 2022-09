Ciekawostki Zmiana czasu na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki? Sprawdź, czy śpimy dłużej czy krócej

Nowe przepisy w ruchu drogowym. Co zmieni się 21 września?

21 września wchodzą w życie zmienione przepisy prawa o ruchu drogowym, które powodują, że droga rowerowa staje się tym, czym obecnie jest jezdnia czy torowisko. Wejście na nią przez pieszego w nieodpowiednim miejscu skończy się mandatem.

Nowelizacja wprowadza też nowe pojęcie przejścia sugerowanego, czyli takiego, które technicznie przystosowane jest do przekraczania ścieżki rowerowej, ale nie jest specjalnie oznakowane.

W nowych przepisach zmianie uległa również definicja chodnika. Od teraz jest to droga z przeznaczeniem wyłącznie do ruchu pieszego. Nowelizacja nie uderza jednak w kierowców, a jedynie doprecyzowuje aktualne przepisy.

Nowy taryfikator mandatów

To już kolejne nowe przepisy dotyczące użytkowników dróg, które weszły w życie we wrześniu 2022 r. Przypomnijmy, że od 17 września obowiązują przepisy m.in. zaostrzające kary za niektóre przestępstwa i wykroczenia oraz przewidujące podwójne kary dla recydywistów.

Wprowadzono karę maksymalnych 15 punktów za jedno wykroczenie drogowe. Tyle punktów można dostać za cały szereg przekroczeń, w tym m.in. za:

jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków,

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych,

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 70 km/h,

wjazd na przejazd kolejowy pomimo pulsujących sygnałów ostrzegających o pociągu,

jazdę „pod prąd” na autostradzie lub drodze ekspresowej,

przewóz większej liczby osób, niż stanowi dowód rejestracyjny.

Zmiany w przepisach ruchu drogowego. Nowe typy przejść dla pieszych

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym z 5 sierpnia 2022 r. wprowadza nowe typy przejść dla pieszych. Oprócz dotychczasowego przejścia oznakowanego znakami drogowymi pojawi się też przejście sugerowane. To miejsca, gdzie można przekroczyć jezdnię, jeśli odległość do najbliższego przejścia dla pieszych wynosi więcej niż 100 metrów odległości.

Przejście sugerowane jest miejscem przystosowanym do bezpiecznego przekraczania ulicy, ale - w przeciwieństwie do klasycznej zebry - nie daje pieszym dodatkowej ochrony pierwszeństwa przed pojazdami. Oznacza to, że gdy w okolicy brak klasycznego przejścia, pieszy może przejść na drugą stronę ulicy, korzystając właśnie z przejścia sugerowanego, ale powinien uprzednio przepuścić nadjeżdżające pojazdy.

Przejścia dla pieszych sugerowane nie są poprzedzone znakiem informującym (w Polsce D-6), a o ich występowaniu świadczy np. obniżenie krawężnika czy obecność wysepki na jezdni.

Droga rowerowa i pieszy oraz rowerzysta. Kto ma teraz pierwszeństwo?

Nowe przepisy ruchu drogowego wskazują obowiązki pieszych, którzy przekraczają lub wchodzą na drogę dla rowerów. Od 21 września pieszy przy drodze dla rowerów musi zachowywać właściwie tak samo, jakby zbliżał się do jezdni lub torowiska.

Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych art. 13 prawa o ruchu drogowym.

Nowelizacja zabrania też pieszym wchodzenia na drogę dla rowerów:

bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.

Pieszy nie może też przebiegać przez drogę dla rowerów oraz przechodzić przez nią w miejscu, w którym są urządzenia zabezpieczające. Podczas wchodzenia lub przechodzenia przez drogę dla rowerów nie może również korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego.

Za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów policja ma prawo wystawić pieszemu mandat w wysokości 50 złotych.

Nowe przepisy ruchu drogowego od 21 września. Czy parkowanie na chodniku jest zabronione?

Nowa legislacja modyfikuje definicję chodnika, który nazywany był wcześniej „częścią drogi przeznaczoną do ruchu pieszych”, a teraz stał się „częścią drogi przeznaczoną WYŁĄCZNIE do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch”.

W sieci zawrzało i pojawiło się mnóstwo pytań dotyczących możliwości parkowania na chodniku. W związku z tym głos w sprawie zabrało Ministerstwo Infrastruktury.

- W nawiązaniu do nieprawdziwych i wprowadzających w błąd doniesień medialnych informujemy, że znowelizowane przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym, które będą obowiązywały od 21 września br., w żaden sposób nie zmieniają obowiązującej możliwości zatrzymania lub postoju pojazdu samochodowego na drodze dla pieszych - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury na swojej stronie internetowej.

Oznacza to, że po wejściu w życie nowych przepisów, kierowcy wciąż mają możliwość zatrzymania się kołami jednego boku bądź przedniej osi pojazdu na drodze dla pieszych. Nadal mają obowiązywać również wytyczne, które trzeba spełnić. Dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może przekraczać 2,5 tony, a szerokość chodnika (a więc części składowej drogi dla pieszych, która pozostaje do dyspozycji pieszych) nie może być mniejsza niż 1,5 metra.

