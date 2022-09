Istotne zmiany w prawie o ruchu drogowym czekają nas w połowie przyszłego tygodnia. 21 września 2022 wchodzą w życie zmodyfikowane przepisy o przejściach dla pieszych. Pisaliśmy już o wprowadzeniu tak zwanych przejść sugerowanych . Tłumaczyliśmy ponadto, że pieszym na drodze rowerowej przysługiwać będą podobne prawa co na jezdni lub torowisku.

Niektórzy zastanawiają się, czy zmiany w przepisach ruchu drogowego 2022 obejmą także kierowców. A wszystko przez to, że nowe zasady zmieniają definicję chodnika. Czy od 21 września nie będzie już można na nim parkować?



Zmiany w przepisach ruchu drogowego 2022. Od 21 września nowa definicja chodnika

Mandat za parkowanie na chodniku polscy kierowcy mogą dostać wyłącznie, jeśli ich pojazd został na nim postawiony w sposób niezgodny z prawem. Od 21 września wchodzą jednak w życie nowe przepisy, które wprowadzają zmodyfikowaną definicję chodnika. Określa ona, że odtąd będzie to "część drogi dla pieszych przeznaczona WYŁĄCZNIE do ruchu pieszych", a nie tak jak do połowy września "część drogi przeznaczona dla ruchu pieszego".

Na pozór jest to niewielka zmiana, jednak nowe sformułowanie wywołało niepokój wśród zmotoryzowanych, którzy obawiają się teraz wysokich mandatów za parkowanie na chodniku. Na szczęście w rzeczywistości kierowców wcale nie czekają aż tak radykalne zmiany.

Zakaz parkowania na chodniku to fikcja? Oto co dokładnie się zmieni

Artykuł. 26 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, który wchodzi w życie z dniem 21 września 2022, mówi, że istniejące chodniki i drogi dla pieszych - stają się drogami dla pieszych, a na tych z kolei jest dozwolone zatrzymanie oraz postój samochodów.

Do informacji o tym, że od września kierowcom trudniej będzie znaleźć miejsce do parkowania, postanowiło odnieść się Ministerstwo Infrastruktury.

"W nawiązaniu do nieprawdziwych i wprowadzających w błąd doniesień medialnych informujemy, że znowelizowane przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, które będą obowiązywały od 21 września br., w żaden sposób nie zmieniają obowiązującej możliwości zatrzymania lub postoju pojazdu samochodowego na drodze dla pieszych" – zaznaczono w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury, z którym można się zapoznać na stronie GOV .

Z nowych przepisów wynika, że zarządy dróg powinny dążyć do takiego projektowania dróg i zatwierdzania projektów organizacji ruchu, które zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Nowe przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń ani niedogodności dla kierowców, pieszych czy rowerzystów - podkreślił dodatkowo wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Nowelizacja przepisów nie uderza więc w kierowców, a jedynie doprecyzowuje aktualne przepisy. Zatrzymanie kołami boku albo przedniej osi samochodu na drodze dla pieszych będzie dozwolone dla pojazdów, których masa nie przekracza 2,5 tony, o ile dla pieszych pozostawione będzie co najmniej 1,5 metra chodnika.

Mandaty za parkowanie na chodniku, a kwota ubezpieczenia OC

Chociaż nowe przepisy ruchu drogowego w rzeczywistości niewiele zmieniają, jeśli chodzi o parkowanie na chodniku i tak trzeba będzie uważać. Nieprawidłowo postawiony samochód to mandat w wysokości 100 złotych i dwa punkty karne (po aktualizacji taryfikatora 17 września).

To zaś ma znaczenie dla firm ubezpieczeniowych, które od czerwca 2022 mają uprawnienia do wglądu do historii mandatów kierowcy i na tej podstawie mogą określać wycenę ubezpieczenia OC. Nie warto więc ryzykować.

