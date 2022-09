Prezydent Andrzej Duda 17 września podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W Dzienniku Ustaw pojawiła się 19 września, co oznacza, że ustawa wchodzi w życie 20 września i od dziś można składać wniosek o dodatek energetyczny. Ile wynosi i kto może dostać?

Dodatek energetyczny przyznawany jest na jeden adres zamieszkania. Po kontrowersjach związanych z dodatkiem węglowym rząd zabezpieczył się przed sytuacją, w której kilka gospodarstw z jednego adresu składa kilka wniosków. Jak otrzymać dodatek energetyczny?

Reklama

Dodatek energetyczny przeznaczony jest dla gospodarstw, których właściciele mają wpis w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Wniosek o dodatek wypełniany jest pod rygorem odpowiedzialności karnej. W 2023 roku ruszą kontrole budynków, a przeprowadzą je urzędnicy, inspektorzy oraz kominiarze.

Dodatek energetyczny to wsparcie dla ogrzewających pelletem, olejem opałowym, drewnem i gazem LPG. Najwięcej dostanie pierwsza grupa. Dodatek energetyczny dla ogrzewających pelletem to 3 tysiące zł. Pozostałe gospodarstwa otrzymają:

2000 zł na olej opałowy;

na olej opałowy; 1000 zł na drewno kawałkowe;

na drewno kawałkowe; 500 zł na gaz LPG.

Jak złożyć wniosek o dodatek energetyczny? Jak zwykle w takich sytuacjach, należy złożyć go elektronicznie lub osobiście, w urzędzie gminy lub miasta. Następnie wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB. Co ważne, za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów propanu i butanu.

Wniosek o dodatek energetyczny dla jednej gminy może różnić się od tego w innych urzędach, niemniej zasady jego wypełniania są identyczne. Formularz należy wypełnić wielkimi literami, a pola do wyboru należy zaznaczać V lub X. W pierwszej części wniosku o dodatek energetyczny podajemy dane wnioskodawcy.

Kolejny krok to podanie adresu gospodarstwa domowego, którego głównym źródłem ciepła jest źródło wskazane we wniosku. Poza tym należy zaznaczyć, jaki rodzaj paliwa jest wykorzystywany do ogrzewania, czyli pellet, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej opałowy czy inny rodzaj biomasy.

CZYTAJ TAKŻE: 1000 plus. Rząd szykuje nowy dodatek na ogrzewanie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia wprowadzającego wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Jeśli chcesz ubiegać się o dodatek energetyczny, należy pobrać i wypełnić obowiązujący formularz. Dokument jest dostępny na stronie gov.pl oraz w urzędach gmin.

Wzór wniosku o dodatek energetyczny można pobrać TUTAJ.

Zdjęcie Wzór wniosku o dodatek energetyczny niewiele różni się od wniosku o dodatek węglowy. / legislacja.rcl.gov.pl / materiał zewnętrzny

Co zrozumiałe, jeżeli ktoś składa wniosek o przewidziany wcześniejszą ustawą dodatek węglowy, nie może złożyć wniosku o inne dodatki i odwrotnie. Wniosek o dodatek energetyczny mogą składać osoby, w domach, w których głównym źródłem ogrzewania jest:

kocioł na paliwo stałe;

kominek;

koza;

ogrzewacz powietrza;

trzon kuchenny;

piecokuchnia;

piec kaflowy na paliwo stałe;

kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

kocioł olejowy.

Wniosek o dodatek energetyczny można składać od wtorku 20 września. Na wypłatę pieniędzy urząd ma maksymalnie 30 dni. Jednorazowe świadczenie będzie można odebrać w kasie urzędu lub w formie przelewu na podane konto bankowe. Dodatek będzie wypłacany przez urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

CZYTAJ TAKŻE:

Kraków zaczyna dziś sezon grzewczy. Wiadomo, o ile wzrosną rachunki za ogrzewanie

Wymiana kopciuchów spowolniła

Co dziesiątego mieszkańca UE nie stać na ogrzewanie. Będzie gorzej?