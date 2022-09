Nowe przepisy ruchu drogowego od 21 września. Duże zmiany dla pieszych: Pojawi się nowość

Poważna zmiana w prawie o ruchu drogowym czeka nas w połowie przyszłego tygodnia.



Duże zmiany od 21 września

21 września pieszym na drodze rowerowej zaczną przysługiwać podobne prawa co na jezdni lub torowisku. Jest to efekt modyfikacji przepisów o przejściach dla pieszych.

Gdy zmiany w przepisach ruchu drogowego 2022 wejdą w życie, osoby niezmotoryzowane będą mogły przekroczyć jezdnię również w miejscach określonych jako przejścia sugerowane.

Na pierwszy rzut oka jest to duże uproszczenie, jednak trzeba pamiętać, że efektem wejścia na ścieżkę rowerową w nieodpowiednim miejscu, może być wysoki mandat.

Zmiany w przepisach ruchu drogowego dla pieszych

Na jakie zmiany w przepisach ruchu drogowego 2022 muszą przygotować się piesi, których szczególnie dotkną modyfikacje w Prawie o ruchu drogowym? 21 września doprecyzowane zostanie pojęcie dróg, a także sposób poruszania się po nich.

Chodniki zastąpione zostają przez drogi dla pieszych wyznaczane przez znak C-16, ale przede wszystkim zmieniają się prawa osób, które chcą przekroczyć drogę dla rowerów (oznakowanej symbolem C-13). Obie ścieżki będą reprezentowane przez niebieską okrągłą tarczę z właściwym białym symbolem - roweru lub osoby pieszej.

Zasady zachowania pieszych na drodze rowerowej są odtąd ściśle określone w przepisach, a każde nieuzasadnione przekroczenie jej poza przejściem dla pieszych, niezgodne z prawem.

Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych - art. 13 prawa o ruchu drogowym

Wyjątek w przepisach, czyli przejścia sugerowane. Czym są?

Wyjątek stanowią tak zwane przejścia sugerowane, czyli miejsca, gdzie można przekroczyć jezdnię, jeśli odległość do najbliższej "zebry" wynosi więcej niż 100 metrów odległości.

Jakie przepisy obowiązują pieszego, który chce przekroczyć ścieżkę dla rowerzysty? Ma on obowiązek przemieścić się na drugą stronę ulicy najkrótszą możliwą trasą przy zachowaniu maksymalnej ostrożności. Oczywiście, o ile widoczności nie ogranicza mu przeszkoda ani inny uczestnik ruchu.

Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych (…) jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów” - stanowi art. 13 prawa o ruchu drogowym

Pieszy musi zawsze ustąpić pierwszeństwa rowerom, a więc nie może przechodzić przez drogę rowerową w momencie, gdy zbliża się jej pełnoprawny użytkownik. Zabronione jest zwalnianie podczas przekraczania drogi rowerowej, korzystanie z telefonu oraz innych urządzeń elektronicznych.

Przejście sugerowane to nowość. Piesi nie mają na nim pierwszeństwa

Przejścia sugerowane są nowością w przepisach ruchu drogowego. Wzbudzają wątpliwości, ponieważ w przeciwieństwie do zwykłych przejść dla pieszych nie są oznakowane, więc uczestnicy ruchu mogą mieć problem z rozpoznaniem miejsca, w którym mogą bezpiecznie przekroczyć jezdnię lub drogę dla rowerów.

Rafał Weber z Ministerstwa Infrastruktury wyjaśnia jednak, że jest "to tak jak z chodnikiem: nie musi być oznakowany, aby każdy wiedział, że to chodnik". Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury dodają ponadto, że podpowiedzią, iż w danym miejscu można przekroczyć jezdnię, może być np. obniżony krawężnik.

Zdjęcie Piesi muszą pamiętać, że nieoznakowana zebra od 21 września będzie traktowana jako przejście sugerowane / 123RF/PICSEL

Piesi muszą jednak pamiętać, że na przejściu sugerowanym w przeciwieństwie do oznakowanego przejścia dla pieszych, nie przysługuje im pierwszeństwo. Nie mogą więc liczyć na to, że kierowcy i rowerzyści ustąpią im pierwszeństwa. To właśnie pieszy uczestnik ruchu jest zobowiązany, aby ustąpić im miejsca.

Dotyczy to również tych dróg dla rowerów, gdzie na chwilę obecną znajdują się tak zwane "nieformalne" przejścia dla pieszych. Są to niekompletne oznaczone miejsca, bo np. nie ma tam znaku pionowego D-6 "przejście dla pieszych", a jedynie sama "zebra". Znak ten musi być zaś obowiązkowo ustawiony przed każdym oficjalnym przejściem dla pieszych.

Nowe przepisy ruchu drogowego. Za ich naruszenie grożą mandaty

Wielu Polaków nie zdaje sobie jednak z tego sprawy, a w sytuacji, gdy od 21 września na przejściu sugerowanym nie ustąpią oni pierwszeństwa rowerzystom, czekają ich mandaty.

Na chwilę obecną za „naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów" policja ma prawo wystawić pieszemu mandat w wysokości 50 złotych, choć najczęściej kończy się na pouczeniu. Trzeba jednak zaznaczyć, że teraz o pomyłki będzie o wiele łatwiej, więc kary pieniężne zapewne będą zdarzać się częściej.

***

