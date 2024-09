Ile można dorobić do emerytury? Wrzesień 2024

Zgodnie z nowymi przepisami - osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, mogą zarobić do 5626,90 zł brutto miesięcznie, aby nie zmniejszyć swojej emerytury lub renty. To obniżenie limitu jest wynikiem spadku przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w drugim kwartale 2024 roku , które wyniosło 8038,41 zł - o około 100 zł mniej niż w poprzednim kwartale.

Zmiany te opierają się na ustawie z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która określa mechanizmy dostosowywania limitów zarobków do przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Limity te są aktualizowane co trzy miesiące na podstawie danych ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny. W rezultacie, w okresie rozpoczynającym się we wrześniu 2024 roku, limity dorabiania są o 76 zł niższe niż w poprzednim okresie rozliczeniowym, co oznacza, że osoby dorabiające muszą uważnie śledzić swoje przychody, aby uniknąć zmniejszenia świadczeń.