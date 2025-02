Zmiany w waloryzacji emerytur i rent. Resort przedstawił trzy propozycje

Pierwszy wariant zakłada waloryzację przeprowadzoną na podstawie wskaźnika inflacji oraz 50 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. Biorąc pod uwagę obecne wskaźniki, w 2025 roku dałoby to podwyżkę na poziomie 8,25 proc .

Drugi wariant zakłada waloryzację bazującą tylko na podwyżkach płac. W 2025 roku przełożyłoby się to na podwyżkę na poziomie 9,1 proc .

Jeśli chodzi o trzeci wariant, to byłaby to waloryzacja kwotowo-procentowa. Wzrost świadczeń miałby następować w dwojaki sposób - niższe świadczenia wzrastałyby kwotowo, a wyższe procentowo, jednak o co najmniej 10 proc. najniższej emerytury.