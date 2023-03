Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni na obszarach podgórskich Karpat i w Kotlinie Kłodzkiej, około zera w centrum, do 3 stopni na północnym zachodzie. Lokalnie w Dolinach Karpackich temperatura może spaść do -10 stopni Celsjusza.

IMGW ostrzega przed wiatrem

Wiatr będzie przybierał na sile. Przeważnie umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny, w centrum w porywach może wiać z prędkością do 55 km/h, na północnym wschodzie i nad morzem do 65 km/h. Wysoko w Tatrach porywy do 70 km/h a w Sudetach do 80 km/h.

Na piątek IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla mieszkańców nadmorskich miejscowości. Alarm będzie obowiązywał również w sobotę.

