Od czwartku czeka nas pogorszenie pogody. Nad Polskę nadciąga załamanie, a wraz z nim zimne powietrze znad Arktyki. Nie zabraknie mrozu i śnieżyc.



Pogoda już cię nie zaskoczy! Sprawdzaj dokładne prognozy w naszym serwisie

Pogoda w Polsce. W czwartek pożegnanie z wyżem

Wszytko to za sprawą cofnięcia się wyżu znad Wysp Brytyjskich , który zastąpiony zostanie przez silny układ niżowy nadciągający znad Skandynawii nad zachodnią Rosję - podaje twojapogoda.pl. Polska znajdzie się w zasięgu tego niżu. W czwartek będzie jeszcze miejscami - zwłaszcza na południu i południowym zachodzie - słonecznie i relatywnie ciepło: od 1 st. C w rejonach podgórskich Karpat, około 4 st. C na przeważającym obszarze, do 7 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej.

Reklama

Pochmurno będzie na północy i północnym zachodzie. Tam także deszcz i marznąca mżawka. Z kolei na wschodzie opady mieszane, od śniegu po słabe opady deszczu i marznące mżawki. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

Z kolei w nocy z czwartku na piątek w całym kraju pochmurno z mieszanymi opadami. Miejscami słaby śnieg, na północnym wschodzie przejściowo możliwa marznąca mżawka powodująca gołoledź. Lokalnie, szczególnie na zachodzie, marznąca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów.

Temperatura minimalna od -4 st. C na zachodzie, Kujawach i w Kotlinie Kłodzkiej do 1 st. C na Półwyspie Helskim, gdzie będzie najcieplej. Chłodniej gdzieniegdzie w rejonach podgórskich od -10 st. C do -5 st. C. Wiatr będzie słaby z kierunków północno zachodnich, a tylko w północno wschodniej części kraju umiarkowany i czasem porywisty.