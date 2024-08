Kolejny dzień upałów. Pogoda na sobotę

Jeśli spojrzymy na mapę ostrzeżeń IMGW , to niemal cała Polska jest w kolorze pomarańczowym. Oznacza to, że wydano alerty drugiego stopnia przed upałami . Wyjątek stanowi część województwa warmińsko-mazurskiego, oraz kilka powiatów z woj. małopolskiego (nowotarski, gorlicki i nowosądecki), a także woj. podkarpackiego (jasielski, krosnieński, sanocki, leski i bieszczadzki), gdzie dziś obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia .

Ciepło, choć nie upalnie, będzie w północnej części kraju. Tam temperatura wyniesie od 23 st. C do 27 st. C. Nad samym morzem kilka stopni chłodniej - 21-22 st. C. Alerty nie obowiązują w województwach zachodniopomorskim oraz pomorskim.