Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda w sobotę nie pozwoli na odpoczynek

W sobotę burze opanują głównie zachód i południe kraju. Na tych terenach trzeba się liczyć z przelotnymi opadami deszczu, które wyniosą do 30 mm . Miejscami jednak ulewy mogą być gwałtowne i lokalnie na Śląsku oraz w Małopolsce przynieść nawet do 50 mm wody .

Oprócz ulew na tych terenach burze mogą też przynieść silny wiatr wiejący w porywach do 80 km/h .

IMGW przygotowuje alerty

Oprócz tego w południowych częściach województw małopolskiego i podkarpackiego oraz we wschodniej części warmińsko - mazurskiego i północnej części podlaskiego obowiązywać będzie ostrzeżenie pierwszego stopnia .

W sobotę najgoręcej będzie na południowym wschodzie i wschodzie - tam termometry pokażą nawet do 33 stopni Celsjusza. W centrum będzie około 30 stopni. Chłodniej będzie na Wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim (od 22 do 25 st. C) oraz na północnym zachodzie: 24-25 stopni.