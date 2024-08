Burze nad Polską. Jest komunikat IMGW

Upały, burze, wezbrane wody. Alerty dla większości kraju

Tego dnia na przestrzeni całego kraju możemy oczekiwać dużych różnic w temperaturze. Termometry zmierzą maksymalnie do 23 st. C na północy oraz do 33 st. C na południowym wschodzie. W czasie burz powieje silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h.