Upały i burze z gradem. IMGW wydało ostrzeżenia dla konkretnych województw

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla województw: małopolskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego . Będą one obowiązywać od godz. 13 do godz. 23.

"Lokalnie spodziewane są opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Dużym zagrożeniem będzie grad o wielkości 2-4 cm " - czytamy we wpisie opublikowanym przez IMGW na platformie X.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Zalecana jest ostrożność

Alerty IMGW. Upały w południowej i wschodniej Polsce

IMGW wydało również ostrzeżenia przed upałami. Będą one obowiązywać do godz. 18.Ostrzeżeniem drugiego stopnia objęte są woj. lubelskie oraz częściowo województwa: małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie, podkarpackie i podlaskie. Termometry wskażą tam maksymalnie 34 st. C, a minimalna temperatura nie zejdzie poniżej 18 st. C.