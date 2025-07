Funkcjonariusze Straży Granicznej w powiecie zgorzeleckim zatrzymali dwie grupy migrantów, próbujących nielegalnie przedostać się do Niemiec.

"Wobec obywateli Ukrainy , zatrzymanych w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa - pomocnictwa w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy, funkcjonariusze skierowali do prokuratury wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania . Decyzję w tej sprawie podejmie sąd" - czytamy.

Pogranicznicy wskazali, że "wobec Egipcjan wszczęto procedurę powrotową i do momentu wykonania decyzji zostali umieszczeni w ośrodku dla cudzoziemców ".

"Kierowca przyznał się do winy i został skazany na sześć miesięcy w zawieszeniu oraz objęty pięcioletnim zakazem wjazdu do strefy Schengen. Mężczyzna został eskortowany do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego i przekazany tamtejszym służbom" - poinformowano.