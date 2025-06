W skrócie Straż Graniczna w rejonie granicy z Niemcami zatrzymała setki migrantów i zobowiązała ich do opuszczenia Polski, głównie Ukraińców i Gruzinów.

Od początku roku funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG odnotowali ponad 2 tysiące przypadków nielegalnej migracji, w tym również zatrzymania osób podejrzanych o przemyt.

Współpraca z niemieckimi służbami skutkowała odmową wjazdu lub przekazaniem do Polski setek cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy.

Według Straży Granicznej duża liczba zatrzymań cudzoziemców na obszarze działania nadodrzańskiego oddziału jest konsekwencją ogólnego wzrostu ich liczby w naszym kraju i tego, że chętnie wybierają oni na swój pobyt i pracę zachodnią część Polski.

W sumie przez pięć miesięcy tego roku - od stycznia do maja - funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG (obejmuje województwa: lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie) zatrzymali ponad 2 tys. cudzoziemców w związku z nielegalną migracją. Mowa zarówno o osobach bez prawa pobytowego, jak i o przemytnikach.

Por. Biskupik zaznaczył, że 1220 obcokrajowców zobowiązano do opuszczenia naszego kraju, z czego ponad 130 przymusowo eskortowano do granicy lub lotniczego przejścia granicznego i wydalono z Polski.

- Byli to przede wszystkim Ukraińcy i Gruzini, którzy zagrażali bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. W tym roku za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnej migracji zostało zatrzymanych i usłyszało zarzuty 30 osób - powiedział rzecznik.

Granica polsko-niemiecka. Trwa operacja "Most"

W celu przeciwdziałania nielegalnej migracji od początku kwietnia w rejonie polsko-niemieckiej granicy SG przy wsparciu policji prowadzi operację "Most". W jej ramach funkcjonariusze skontrolowali już 4,5 tys. cudzoziemców, a 250 z nich zatrzymali za nielegalny pobyt.

Wśród zatrzymanych cudzoziemców są również tacy, którzy nie zostali wpuszczeni do Niemiec. Kraj ten od jesieni 2023 r. przywrócił kontrolę graniczną, m.in. na wjeździe z Polski. Jak podał por. Biskupik, w ciągu pięciu miesięcy 2025 r. strażnicy graniczni nadodrzańskiego oddziału zatrzymali po odmowie wjazdu do Niemiec 670 osób.

Rzecznik zaznaczył, że cudzoziemcy niewpuszczeni do Niemiec to głównie obywatele Ukrainy. Stanowią oni jedną czwartą wszystkich zatrzymanych. Reszta to m.in. obywatele Kolumbii, Etiopii, Afganistanu i Somalii. Wśród nich były osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową lub o prawo pobytu w naszym kraju.

Czym innym niż zawrócenie jest przekazanie cudzoziemca do Polski przez stronę niemiecką. Rzecznik przypomniał, że przekazanie odbywa się w ramach procedury dublińskiej (jeśli mowa o osobie, która złożyła w Polsce wniosek uchodźczy) lub readmisji.

- Od początku roku do końca maja nasi funkcjonariusze przyjęli blisko 230 osób przekazanych przez niemieckie służby - powiedział por. Biskupik.

Niemcy. Przywrócono kontrole na granicy z Polską

Niemcy jesienią 2023 r. przywróciły kontrolę graniczną, m.in. na granicy z Polską. Dlatego już na granicy mogą odmówić wjazdu osobie, która nie ma dokumentów uprawniających do wjazdu do Niemiec.

Odnosząc się do tzw. obywatelskich patroli na granicy zachodniej, por. Biskupik przypomniał, że to Straż Graniczna jest powołana do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego i przeciwdziałania nielegalnej migracji. Dodał, że dotychczas nie było poważniejszych incydentów z udziałem migrantów czy też członków wspomnianych patroli.

- Jeżeli obywatele są świadkami jakichś sytuacji naruszenia prawa bądź mają podejrzenie, że jakaś osoba może przebywać na terytorium Polski wbrew przepisom, to powinni zgłosić to służbom działającym w rejonie przygranicznym, przede wszystkim Straży Granicznej, ale też policji. Mundurowi po takim obywatelskim zgłoszeniu legitymują osoby czy osobę i podejmują adekwatne do sytuacji działania. Reagujemy na każde zgłoszenie - zapewnił por. Biskupik.

Rzecznik lubuskiej policji kom. Maciej Kimet przekazał PAP, że policjanci także prowadzą kontrole i reagują na sygnały od społeczeństwa. Tak było w niedzielę w Gubinie, gdzie wezwano ich po tym, jak zgłaszający uniemożliwili dalszą jazdę kierowcy auta na estońskich tablicach, który wiózł czterech mężczyzn. Okazało się, że obcokrajowcy nie mieli dokumentów. Zostali przewiezieni na komisariat, a potem przekazani strażnikom granicznym.

