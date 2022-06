Uchodźcy z Syrii wykorzystali przepisy, by uciec do Niemiec. Straż Graniczna: To kolejny raz

Oprac.: Sebastian Przybył

Uchodźcy z Syrii przebywający w ośrodku w Lesznowoli ogłosili protest głodowy. Po przeniesieniu do otwartego ośrodka - uciekli. Zdaniem Straży Granicznej uchodźcy robią to specjalnie, aby wyjechać na zachód Europy, przeważnie do Niemiec.

Zdjęcie Straż Graniczna / zdjęcie ilustracyjne / Jakub Kamiński / East News