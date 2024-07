CBOS zapytał w sondażu o oczekiwane priorytety gabinetu Donalda Tuska, a więc sprawy, którymi rząd powinien zająć się w pierwszej kolejności, wymagające najpilniejszego rozwiązania. Na podstawie deklaracji ankietowanych sondażownia stwierdziła, iż są to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa państwa, wzmocnienie obronności oraz poprawa w dostępie do świadczeń medycznych.

Obie te kwestie są nie tylko uznawane za ważne (przez ogółem odpowiednio: 92 proc. i 87 proc. osób), ale w ocenie większości badanych mają one najwyższy priorytet. Poproszeni o określenie na skali od 1 do 7 wagi każdej z nich, kwestie bezpieczeństwa ankietowani ocenili średnio na 6,39, a poprawę dostępu do służby zdrowia na 6,24. Reklama

Pozostałe sprawy, które według ankietowanych można zaliczyć do najważniejszych, to m.in walka z inflacją, którą za ważną kwestię uważa ogółem 87 proc. pytanych, a średnia wartość na skali ważności od 1 do 7 to 6,10.

Czym powinien zająć się rząd? Niekoniecznie związkami partnerskimi

Usprawnienie działania sądów i prokuratury za ważne uważa ogółem 82 proc. badanych, średnia ważności to 5,90. Z kolei poprawa stanu finansów publicznych, ograniczenie deficytu budżetowego jest ważne dla 81 proc. ankietowanych, średnia wartość na skali od 1 do 7 to 5,80.

Jeśli chodzi o kwestię ograniczenia nielegalnej imigracji jako ważną postrzega ogółem 75 proc. badanych, na skali ważności - 5,67. "Znaczenie tej ostatniej kwestii budzi jednak większe kontrowersje niż wyżej wymienionych" - przekazał CBOS. Jak zaznaczono, dla części ankietowanych to istotne, ale dla innej części znacznie mniej ważne.

Według sondażowni w ocenie ogółu badanych obecnie zdecydowanie najmniej istotną kwestią spośród uwzględnionych na liście jest wprowadzenie związków partnerskich. Jest to sprawa ważna dla 35 proc. badanych. Reklama

"Wśród spraw mniej istotnych i jednocześnie kontrowersyjnych znalazły się także: złagodzenie prawa aborcyjnego, rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale również przeciwdziałanie zmianom klimatu i odejście od węgla w energetyce" - przekazał CBOS.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 1 do 3 lipca 2024 roku na próbie tysiąca dorosłych mieszkańców Polski.

