Chęć udziału w wyborach parlamentarnych, gdyby te odbyły się na początku lipca, wyraziło 80 proc. respondentów. "Obecne zainteresowanie uczestnictwem w tego rodzaju głosowaniu jest nieznacznie wyższe niż w końcu czerwca (wzrost o 1 pkt proc.), ale niższe niż na początku tego miesiąca , tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego (spadek o 4 pkt)" - czytamy w dokumencie CBOS.

CBOS zauważa, że o ile w końcu maja i na początku czerwca notowania KO oraz PiS, czyli najbardziej liczących się ugrupowań, pozostawały mniej więcej w stanie równowagi (z tym że na początku czerwca z lekkim wskazaniem na PiS), o tyle w końcówce czerwca, po wyborach do PE, niewielką przewagę uzyskało KO, a w lipcu ta przewaga minimalnie wzrosła.

Sondaż parlamentarny CBOS. Konfederacja ucieka Trzeciej Drodze

Trzecia Droga aktualnie może liczyć na poparcie dokładnie co dziesiątej osoby, która pojawiłaby się przy wyborczej urnie. To oznacza, że koalicja Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza wypada z podium. Jeszcze w ostatnim badaniu formacja miała 11 proc. poparcia, czyli dokładnie tyle samo co Konfederacja.