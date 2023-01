TVP odsuwa dziennikarkę od pracy. Chodzi o wpis o Polakach

Magdalena Wolińska-Riedi odsunięta. "Naprawdę pani to napisała?"

"Czy ja dobrze widzę? Naprawdę to Pani napisała?" - pytał w odpowiedzi Grzegorz Kuczyński, ekspert ds. Rosji. Dziennikarka broniła się, tłumacząc, że chodzi o nienawiść do "Niemców i Rosjan". "Nie można tak generalizować. Wrzucanie do jednego worka całego narodu ze zbrodniarzami jest bardzo nie na miejscu. Mamy do tego powszechną w Polsce tendencje. Jak to tłumaczyć?" - pisała.

"Ja chciałam tylko uniknąć generalizowania, bo wydaje mi się ono nie do końca sprawiedliwe. Pozdrawiam Pana." - zaznaczyła w kolejnym wpisie korespondentka TVP w Watykanie.