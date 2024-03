Na nagraniu szef Rady Ministrów poinformował, że "od przyszłego tygodni zmieniają się zasady prac domowych". W związku z tym zaprosił do swojego gabinetu Maćka, który w sierpniu, na wiecu przedwyborczym we Włocławku, powiedział do Tuska o tym, że "problemem polskich szkół jest to, że są łamane prawa dziecka. Zadawanie na weekend, sprawdziany na poniedziałek...".

