Jak podkreślił, zasada dotyczy klas 1-3 szkół podstawowych , wyjątkiem, zdaniem Tuska, może być czasem "jakiś wierszyk". - Od 4-8 klasy prace domowe tylko dla chętnych i bez oceniania . Jeśli chodzi o szkoły średnie... to bawcie się dobrze na feriach - dodał premier.

W nagraniu wykorzystano także fragment wypowiedzi młodego chłopca, który poruszył problem zadań domowych podczas jednego ze spotkań w trakcie kampanii wyborczej. - To jest problem ogólnie polskich szkół, że są łamane prawa dziecka. Zadawanie na weekend, sprawdziany na poniedziałek - słychać na nagraniu.

Zmiany w szkołach. Uczniowie bez prac domowych

Na początku stycznia o planie likwidacji prac domowych w kilku klasach szkół podstawowych mówiła wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer . Co więcej, brak zadań w podstawówce był jednym z postulatów zawartych w 100 konkretach na 100 dni Koalicji Obywatelskiej .

- Z przyjemnością mogę powiedzieć, że prace nad tym rozporządzeniem już w tej chwili trwają (...). Chcielibyśmy, aby to weszło w życie jak najszybciej. Chcielibyśmy, żeby weszło to jeszcze w tym roku szkolnym, natomiast powiem szczerze, że kiedy to ogłosimy w momencie, kiedy rozporządzenie będzie gotowe - mówiła jeszcze kilka tygodni temu na antenie Radia Zet Lubnauer.