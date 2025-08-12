W trakcie otwartego dla mediów początku posiedzenia rządu premier zabrał głos w sprawie afery wokół Krajowego Planu Odbudowy. Szef rządu wskazał, kto - jego zdaniem - odpowiada za to, że środki z funduszu zostały przeznaczone na kontrowersyjne cele.

Donald Tusk wyjaśnił, że polecił ułatwienie procedur związanych z wypłatą unijnych pieniędzy. Tłumaczył, że w przeciwnym wypadku Polsce groziłaby utrata pieniędzy.

KPO. Donald Tusk: 100 proc. odpowiedzialności za aferę ponosi PiS

- Dylemat, przed którym staliśmy jako rząd - i ja osobiście - był bardzo prosty (...). Co zrobić i czy zrobić wszystko, aby tak uprościć procedury aby maksymalna ilość pieniędzy, które zablokował PiS (...) mogły zostać w Polsce - powiedział premier.

- Pośpiech był niezbędny. Dylemat polegał na tym: albo stracimy te pieniądze, albo wydamy je możliwie szybko, żeby trafiły także do polskich przedsiębiorców i polskich firm - dodał.

- 100 proc. odpowiedzialności za kłopoty związane z wydatkowaniem pieniędzy europejskich ponosi PiS i jego idiotyczna, agresywna i antyeuropejska polityka oraz kradzież czasu. Oni nie tylko kradli pieniądze, ale ukradli też bezcenny czas - wskazał Tusk.

KPO. Premier wskazał na minister. "Proszę o wyjaśnienie"

Lider KO dodał, że "w żaden sposób nie może to wytłumaczyć bezczynności, niechlujstwa albo złej woli urzędników, którzy odpowiadali za dystrybucję tych środków".- Nie będzie tolerancji dla najmniejszych nadużyć - zastrzegł.

Wezwał też minister funduszy i polityki regionalnej do złożenia wyjaśnień w tej sprawie.

- Poproszę minister Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz o wyjaśnienie zamieszania wokół KPO. Po wyjaśnieniach poinformuję o konsekwencjach i decyzjach po całej tej sytuacji - powiedział.

KPO, kontrowersje wokół unijnych pieniedz. Miały iść na jachty i solaria

KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy, to dokument przygotowany przez Polskę w ramach unijnego instrumentu Next Generation EU, mający na celu wsparcie odbudowy gospodarki po pandemii. Plan skupia się na inwestycjach i reformach w kluczowych obszarach, takich jak zielona energia, cyfryzacja i innowacje.

W praktyce okazało się jednak, że środki z pakietu przypadającego branży hotelarskiej i gastronomicznej były wydatkowane m.in. na zakup jachtów, luksusowych samochodów czy wycieczek.

"Zajęta obroną fotela podczas rekonstrukcji". Posłanka Razem uderza w minister od KPO Polsat News Polsat News